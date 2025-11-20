CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Parti iptal

Parti iptal

İspanyol basını, maçtan önce ‘bu gece parti var’ manşetlerini atmış ve milli takımımız karşısında İspanya’nın farklı kazanacağını ima etmişti. 2-2’lik sonuç sonrasında ise; “Parti iptal” başlıkları atıldı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
Parti iptal

A Milli Takımımız, elemelerin son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların aldığı bu sonuç İspanyol medyasında da geniş yankı uyandırdı. Grubun favorisi olan İspanya'nın ilk puan kaybını Türkiye karşısında yaşamasını manşetlerine taşıyan İspanyollar, şaşkınlıklarını da sayfalarına taşıdı. İşte İspanya'da gündem olan o manşetler;

El Pais: "İspanya, Dünya Kupası yolunda ölümlülüğün tadına vardı."

AS: "Gösteriş yapmadan Dünya Kupası'na." "TÜRKIYE ile berabere kalmak canımızı acıttı."

ABC Futbol: "Soğuk bir gecede Dünya Kupası'na"

El Mundo: "İspanya, Türkiye ile absürt bir çatışmadan kıl payı kurtuldu"

Rtve: "İspanya Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ancak Türkiye, Sevilla'da galibiyet serisini sonlandırdı"

MARCA: "Parti iptal! Dünya Kupası'na rekorla ve partisiz. İspanya karanlıkta kaldı. Maça güçlü başlayan İspanya, ilerleyen dakikalarda ritmini kaybetti, iki gol yedi ve Oyarzabal'ın golüyle eşitliği sağladı."

Diario de Sevilla: "Dünya Kupası'na soğuk yollarla. İspanya hoş olmayan beraberlikle Türkiye karşısında gruptan çıkmayı garantiledi."

