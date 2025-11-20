Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Takımımız, elemelerin son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlıların aldığı bu sonuç İspanyol medyasında da geniş yankı uyandırdı. Grubun favorisi olan İspanya'nın ilk puan kaybını Türkiye karşısında yaşamasını manşetlerine taşıyan İspanyollar, şaşkınlıklarını da sayfalarına taşıdı. İşte İspanya'da gündem olan o manşetler;

El Pais: "İspanya, Dünya Kupası yolunda ölümlülüğün tadına vardı."

AS: "Gösteriş yapmadan Dünya Kupası'na." "TÜRKIYE ile berabere kalmak canımızı acıttı."

ABC Futbol: "Soğuk bir gecede Dünya Kupası'na"

El Mundo: "İspanya, Türkiye ile absürt bir çatışmadan kıl payı kurtuldu"

Rtve: "İspanya Dünya Kupası'na katılma hakkını kazandı ancak Türkiye, Sevilla'da galibiyet serisini sonlandırdı"

MARCA: "Parti iptal! Dünya Kupası'na rekorla ve partisiz. İspanya karanlıkta kaldı. Maça güçlü başlayan İspanya, ilerleyen dakikalarda ritmini kaybetti, iki gol yedi ve Oyarzabal'ın golüyle eşitliği sağladı."

Diario de Sevilla: "Dünya Kupası'na soğuk yollarla. İspanya hoş olmayan beraberlikle Türkiye karşısında gruptan çıkmayı garantiledi."