Haberler A Milli Futbol Takımı İlk golü bizden yediler

İlk golü bizden yediler

Grupta oynadığı 5 maçı da gol yemeden tamamlayan İspanya'ya ilk gollerini A Milli Takımımız attı. Ay-yıldızlıların Deniz Gül ile bulduğu gol, İspanya'nın grupta yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise Salih Özcan'dan geldi. Deniz 5. maçında, Salih de 27. maçında A Milli Takım'daki ilk gollerini İspanya'ya attı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2025 Perşembe 06:50
İlk golü bizden yediler
