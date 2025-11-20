İlk golü bizden yediler

Grupta oynadığı 5 maçı da gol yemeden tamamlayan İspanya'ya ilk gollerini A Milli Takımımız attı. Ay-yıldızlıların Deniz Gül ile bulduğu gol, İspanya'nın grupta yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise Salih Özcan'dan geldi. Deniz 5. maçında, Salih de 27. maçında A Milli Takım'daki ilk gollerini İspanya'ya attı.
Grupta oynadığı 5 maçı da gol yemeden tamamlayan İspanya'ya ilk gollerini A Milli Takımımız attı. Ay-yıldızlıların Deniz Gül ile bulduğu gol, İspanya'nın grupta yediği ilk gol olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlı ekibin ikinci golü ise Salih Özcan'dan geldi. Deniz 5. maçında, Salih de 27. maçında A Milli Takım'daki ilk gollerini İspanya'ya attı.