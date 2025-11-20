Herkesi yenebilecek bir takımız

İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası biletini alacağımızı söyledi ve "Takımdaki herkes Dünya Kupası'na gitmek için sahada her şeyini veriyor. Arkadaşlarımızla da konuşurken, play-off'tan gelecek muhtemel rakipleri gördüğümde biz hepsini yenebilecek bir takımız. Bu takımın Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.
İrfan Can Kahveci, Dünya Kupası biletini alacağımızı söyledi ve "Takımdaki herkes Dünya Kupası'na gitmek için sahada her şeyini veriyor. Arkadaşlarımızla da konuşurken, play-off'tan gelecek muhtemel rakipleri gördüğümde biz hepsini yenebilecek bir takımız. Bu takımın Dünya Kupası'na gideceğini düşünüyoruz" şeklinde konuştu.