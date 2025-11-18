Türkiye'nin Dünya Kupası'ndaki rakipleri ne zaman belli olacak?

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Gürcistan ve Bulgaristan maçlarından totalde 12 puan çıkaran A Milli Takımımız, gruptaki tek yenilgisini ise İspanya'dan almıştı. A Milli Takımımız bu netice ile play-offlara katılımını da matematiksel olarak garantilemiş oldu. Peki, play-off kuraları ne zaman, nerede ve saat kaçta olacak? Bilgiler haberimizde...

A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'na doğrudan katılmak için İspanya'yı 7-0 mağlup etmesi gerekiyor. Şayet bu gerçekleşmezse A Milli Takımımız play-off sürecine odaklanacak. Grubu ikinci tamamlamamız halinde 2026 yılı Mart ayında oynanacak play-off mücadelesine hazırlanacağız. Detaylar ise şu şekilde:

PLAY-OFF KURALARI NE ZAMAN, NEREDE VE SAAT KAÇTA YAPILACAK?

2026 Dünya Kupası play-off kura çekimleri, 20 Kasım tarihinde saat 15.00'te İsviçre'nin Zürih kentinde yapılacak.

Kanada, Meksika ve ABD'nin ev sahipliğinde 11 Haziran'da başlayacak turnuvaya katılacak son takımlar, 2026 yılı Mart ayında oynanacak müsabakalarla belli olacak.