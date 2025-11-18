Deniz Gül: Bu maç hep aklımızdaydı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalarak grubu önemli bir sonuçla tamamladı. Karşılaşmada millilerimizin ilk golünü atan genç yıldız Deniz Gül, maçın ardından duygularını paylaştı. İşte Deniz Gül'ün açıklamaları…

"BU MAÇ HEP AKLIMIZDAYDI"

"İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum.

Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık.

İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."