CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Deniz Gül: Bu maç hep aklımızdaydı

Deniz Gül: Bu maç hep aklımızdaydı

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasının son maçında İspanya ile 2-2 berabere kaldı. Mücadelenin ardından milli takımımızın ilk golünü kaydeden Deniz Gül açıklamalarda bulundu. İşte Gül’ün açıklamaları…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 19 Kasım 2025 Çarşamba 01:06
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Deniz Gül: Bu maç hep aklımızdaydı

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalarak grubu önemli bir sonuçla tamamladı. Karşılaşmada millilerimizin ilk golünü atan genç yıldız Deniz Gül, maçın ardından duygularını paylaştı. İşte Deniz Gül'ün açıklamaları…

"BU MAÇ HEP AKLIMIZDAYDI"

"İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum.

Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık.

İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık."

Bu gece parti Türkiye'de!
G.Saray Icardi ile masaya oturuyor!
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Beyaz Saray'da yatırım pazarlığı! Suudi Prens Selman'dan ABD'ye 1 trilyon dolar | Zirvede Başkan Erdoğan vurgusu
Talisca Brezilya’ya geri mi dönecek?
Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bu gece parti Türkiye'de! Bu gece parti Türkiye'de! 00:43
İspanyollar ilk golü bizden yedi! İspanyollar ilk golü bizden yedi! 23:43
Bahçeşehir'den 2. mağlubiyet! Bahçeşehir'den 2. mağlubiyet! 23:36
U 19'da Elit Tur'a yükseldik! U 19'da Elit Tur'a yükseldik! 23:00
Arda Güler: İlk maçtan daha iyi bir sonuç almak istiyoruz! Arda Güler: İlk maçtan daha iyi bir sonuç almak istiyoruz! 22:39
G.Saray'ın yeni maskotu Leo! G.Saray'ın yeni maskotu Leo! 22:15
Daha Eski
Montella'dan kadro tercihi açıklaması! Montella'dan kadro tercihi açıklaması! 21:59
G.Saray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den! G.Saray'ın ilk mağlubiyeti Trieste'den! 21:47
Toprak'tan MotoGP'de ilk test! Toprak'tan MotoGP'de ilk test! 21:03
Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama Sergen Yalçın'dan ameliyat sonrası ilk açıklama 20:57
Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! Ümit Milliler Litvanya’da kazandı! 20:56
Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! Osimhen'den sakatlık sorusuna yanıt! 20:48