Altay Bayındır: Ülkemize daha mutlu gidebilirdik

Türkiye, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup aşamasının son maçında İspanya ile 2-2 berabere kalarak sahadan önemli bir sonuçla ayrıldı. Karşılaşmanın ardından Milli Takımımızın kalecisi Altay Bayındır, mücadeleyi değerlendiren açıklamalarda bulundu. İşte Altay Bayındır'ın sözleri…

"ÜLKEMİZE DAHA MUTLU GİDEBİLİRDİK"

"Galibiyete çok yakındık, beraberlik için üzüldük. Daha mutlu gidebilirdik ülkemize. İspanya da iyi bir takım. Biz de kaliteli oyunculara sahibiz. Ülkemiz ve bizim için güzel bir maç oldu. Mutluyuz, İnşallah böyle devam eder. Biz Türkiye'yiz ve sonuna kadar mücadele ederiz."

"BURADAYSANIZ KALİTENİZ VARDIR"

"Birçok isim oynamadı ama oynayanlar elinden geleni yaptı. Buradaysanız, kaliteniz vardır. Kalitenizi sahada göstermeniz lazım. Burada herkes aynı değerde ve herkesin hazır olması lazım. Kafa olarak aşağıda düşsen, aşağı düşürmeye de çalışsalar sonuna kadar devam.

Sürekli maçı düşündüm ve özgüvenim yüksekti. Böyle bir maça ihtiyacım vardı. Kendim ve takımım adına mutluyum. Kazanmadık, çok fazla havaya girmenin de anlamı yok. Yolumuz uzun, ülkemizi sevindirmemiz lazım. İnsanların buna çok ihtiyacı var."

"OYNAMAZSAM OYNAYANI DESTEKLERİM"

"Mert ağabey büyüğümüz. Uğurcan, Muhammet... Herkes kaliteli. Kimin oynadığının bir önemi yok, armaya hizmet ediyorsun. O niye oynadı, bu niye oynadı gibi şeylere girmemek lazım. Kim oynarsa oynasın, çalışmaya devam ettim. Diğer oyuncuları destekledim. Hocam şans verirse oynarım, oynamazsam oynayanı desteklerim. Benim yapım böyle."