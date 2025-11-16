A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla grupta ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve play-off'a katılmaya hak kazandı.
Grubun son maçında İspanya ile karşılaşacak Türkiye, ikinci sırada yer alması halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak. Milli takım grubunu ilk sırada bitirirse Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edecek.
2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi'nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.
Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek.