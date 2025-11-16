A Milli Takım'ın play-off turu muhtemel rakipleri belli oldu

CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Son dakika spor haberleri: A Milli Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonucun ardından Bizim Çocuklar olay off'a kalmayı garantiledi. İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 10:18 Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2025 Pazar 10:22
Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın birlikte düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası'nın Avrupa Elemeleri'nde A Milli Takım, E Grubu'ndaki 5. maçında Bulgaristan'ı 2-0 mağlup etti. Türkiye, bu sonuçla grupta ilk iki sırada yer almayı garantiledi ve play-off'a katılmaya hak kazandı.

Grubun son maçında İspanya ile karşılaşacak Türkiye, ikinci sırada yer alması halinde Dünya Kupası'na katılabilmek için play-off oynayacak. Milli takım grubunu ilk sırada bitirirse Dünya Kupası'na direkt katılım hakkı elde edecek.

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 5. maçlarda alınan sonuçların ardından A Milli Takım'ın play-off turundaki muhtemel rakipleri netleşti.

PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

2026 Dünya Kupası play-off turunda elemelerden 12, Uluslar Ligi'nden ise 4 takım takım yer alacak. 16 takım dörderli torbalara ayrılacak ve birinci torbadaki takımlar dördüncü torbadakilerle, ikinci torbadaki takımlar ise üçüncü torbadaki takımlarla eşleşecek.

Play-off eşleşmeleri 20 Kasım Perşembe günü yapılacak kura çekiminin ardından netleşecek.

MUHTEMEL RAKİPLER

Kuzey Makedonya

Galler

İsveç

Romanya

Kuzey İrlanda

SON DAKİKA
