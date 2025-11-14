CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenco Montella konuşuyor | CANLI

Vincenco Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek, Bulgaristan maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor. Montella ve Yüksek’in açıklamalarını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 18:15 Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2025 Cuma 18:41
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Vincenco Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile milli futbolcu İsmail Yüksek, Bulgaristan karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşuyor.

Montella ve Yüksek'in mücadeleye dair değerlendirmelerini haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz…

MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"KOLAY BİR MAÇ OLMAYACAK"

"Sabırlı oynayacağız. Kolay bir maç olmayacak. Çünkü Bulgaristan'da farklı kazanmamıza rağmen ilk yarıda istediğimiz şeyleri yapamamıştık. Karşımızda, geçişlerde çok hızlı oynayan ve dikine oynayabilen bir takım bekliyoruz. Sabırlı olmamız gerekiyor, hiçbir şekilde aceleci olmayacağız."

"6-1 KAZANDIK DİYE ÖZÜR DİLEMEDİK"

"6-1 kazandık diye özür dilemedik. 6. golde gösterdiğimiz sevinç için özür diledik. 6 gollü maçta averajımızı düzelttiğimiz için sevinmiştik."

"BAHİS OLAYLARI ÇOK ÜZÜCÜ"

"Bahis olayları çok üzücü. Geçmişte bazı ülkelerde de yaşandı. İtalya'da da yaşandı. Bizde bu tarz eylemler birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı. Alt liglerde rakam çok fazla. Bence bilgi aktarımında biraz daha iyi olabiliriz. Futbolcuları bilgilendirmemiz lazım. Bir futbolcu bunun yasak olduğunu bilmeli. Birçok futbolcunun kimliği çalınarak yapıldı bu işlemler. Üzücü bir dönem."

"KADRODA SÜRPRİZLER OLABİLİR"

"Kart sınırında olan çok oyuncumuz var. Bu sebeple maçın kadrosunda bazı sürprizler olabilir. Özellikle herkesten maçlara özel olarak konsantre olmasını istedim. Maçta her şeyin en iyisini yapmalıyız. Bahis olayları kafamızı karıştırmamalı."

"UMARIM İRFAN CAN'IN FENERBAHÇE'DEKİ PROBLEMİ ÇÖZÜLÜR"

"İrfan Can Kahveci, burayı her şekilde hak ettiğini bize gösterdi. Maalesef kulübünde kadro dışı. Umarım kısa sürede kulüpteki problemler çözülür. Dünya Kupası'nda kendisine ihtiyacımız olacak."

İSMAİL YÜKSEK'İN AÇIKLAMALARI

"SON DÖNEMDEKİ PERFORMANSIMDAN MUTLUYUM"

"Son dönemdeki performansımdan mutluyum. Eskisine nazaran daha özgüvenliyim. Çok çalışıyorum. Bana gösterilen destek de çok önemli. Destekler için çok teşekkür ediyorum. İnşallah hocam şans verirse son haftalardaki performansımı tekrar göstermek istiyorum."

"DÜNYA KUPASI HAYALİYLE YATIP KALKIYORUZ"

"Her kampta Dünya Kupası hayaliyle yatıp kalkıyoruz. İnşallah kazanıp play-off biletini almak istiyoruz. İnşallah nasip olursa galibiyette benim de bir katkım olur."

ASpor CANLI YAYIN

Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Nursel ile Mutfak Bahane Pazartesi atv'de başlıyor
Başkan Erdoğan'dan Malcolm X örneği: Bir Şule Yüksel Şenler yetti!
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 17:55
Montella konuşuyor | CANLI Montella konuşuyor | CANLI 17:46
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 17:44
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 17:20
Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri! Hırvatistan-Faroe Adaları maçı bilgileri! 16:20
Mbappe kamptan ayrıldı! Mbappe kamptan ayrıldı! 15:58
Daha Eski
Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman? Cebelitarık-Karadağ maçı ne zaman? 15:36
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 15:24
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 15:16
O pankarta ceza! O pankarta ceza! 15:02
Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır Bizim Çocuklar Bulgaristan maçına hazır 14:49
Polonya-Hollanda maçı detayları! Polonya-Hollanda maçı detayları! 14:25