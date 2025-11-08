CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman?

Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri kapsamında Bulgaristan ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, “Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorularına yanıt arıyor. Türkiye, Dünya Kupası yolunda kritik bir mücadeleye çıkarken, teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip sahaya galibiyet parolasıyla çıkacak. Peki, FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2025 Salı 15:52 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2025 Cumartesi 09:13
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri heyecanı hız kesmeden devam ediyor. A Milli Futbol Takımımız, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan ile kozlarını paylaşacak. "Türkiye - Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta?" sorusu, futbolseverlerin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip, elemelerdeki hedefini net koymuş durumda: Dünya Kupası biletini almak. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde önemli bir çıkış yakalayan milli takım, son hazırlık maçlarında gösterdiği performansla dikkat çekti. Bulgaristan karşısında da kazanarak gruptaki liderlik mücadelesinde avantaj elde etmek istiyor. Peki, Türkiye Bulgaristan maçı ne zaman, saat kaçta? FIFA Dünya Kupası Elemeleri A Milli Takım maçı ne zaman? Detaylar haberimizde...

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye - Bulgaristan maçı, 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma, Bursa Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda yapılacak.

Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

TÜRKİYE BULGARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Mücadele, TV8 ekranlarından naklen ve şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

MİLLİ TAKIM 2026 DÜNYA KUPASI E GRUBU PUAN DURUMU

1- İspanya 12

2- Türkiye 9

3- Gürcistan 3

4- Bulgaristan 0

Türkiye - Bulgaristan Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta, Hangi Kanalda Yayınlanacak?

A MİLLî TAKIM'IN BULGARİSTAN VE İSPANYA MAÇLARI ADAY KADROSU AÇIKLANDI

Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 28 futbolcu yer aldı. Danimarka'nın FC Midtjylland takımında forma giyen Aral Şimşir, ilk kez A Millî Takım'a davet edilirken, RAMS Başakşehir FK'dan Yusuf Sarı da yaklaşık iki yıllık bir aranın ardından yeniden A Millî Takım'a çağrıldı.

A MİLLİ TAKIM MAÇ PROGRAMI

A Millî Takımımız, 14 Kasım Cuma günü saat 12.00'de TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 17.15'te Bulgaristan maçı için kara yoluyla Bursa'ya gidecek.

Ay-Yıldızlılar, Bursa'ya varışı takiben, saat 19.45'te Türkiye - Bulgaristan karşılaşmasının oynanacağı Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, saat 20.00'de stadyumda basın toplantısı düzenleyecek.

Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda 15 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak Türkiye - Bulgaristan müsabakası, TV8 ve Exxen platformundan canlı olarak yayınlanacak.

A Millî Takımımız, Bulgaristan karşılaşmasının hemen ardından İstanbul'a dönecek ve yeniden TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampa girecek.

A Millî Takımımız, 17 Kasım Pazartesi günü saat 10.45'te Riva'da gerçekleştireceği resmî antrenmanın ardından, saat 15.00'te İspanya maçı için Türk Hava Yolları'na (THY) ait uçakla Sevilla'ya gidecek.

A Millî Takım kafilesi, Sevilla'ya inişin ardından mücadelenin oynanacağı La Cartuja Stadyumu'nda kısa bir yürüyüş yapacak. A Millî Takım Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella ve bir millî futbolcumuz, saat 19.00'da (TSİ 21.00) statta bir basın toplantısı düzenleyecek.

La Cartuja Stadyumu'nun ev sahipliği yapacağı İspanya - Türkiye karşılaşması, 18 Kasım Salı günü saat 20.45'te (TSİ 22.45) başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

G.Saray'da 2 transferi Osimhen bitirecek!
F.Bahçe Sörloth için gemileri yaktı!
DİĞER
Fenerbahçe yönetimi harekete geçti! O hakem şikayet edilecek...
Dijital casus ordusu! Ajan Hüseyin Gün'ün yazışmalarından trol ağı çıktı... Yabancı İstihbarat talimat verdi Ekrem İmamoğlu ve ekibi uyguladı
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak
F.Bahçe'ye transferde dev piyango! Bunu kimse beklemiyordu
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı tüm detayları! Gaziantep FK - Çaykur Rizespor maçı tüm detayları! 08:49
8 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar 8 Kasım Cumartesi bugünkü maçlar 08:22
Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak Yunus Akgün'den kötü haber! O maçları kaçıracak 00:02
F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! F.Bahçe maçının hakemiyle ilgili şok gerçek! 00:02
Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! Anadolu Efes 2. uzatmada mağlup! 00:02
F.Bahçe'den orta saha atağı F.Bahçe'den orta saha atağı 00:02
Daha Eski
Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! Gençlerbirliği evinde Başakşehir'i yendi! 00:02
G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! G.Saray'dan Osimhen için rekor beklenti! 00:02
Arda Güler'e büyük onur! Arda Güler'e büyük onur! 00:02
İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! İstanbul için NBA Avrupa müjdesi! 00:02
Icardi’den manidar paylaşım! Icardi’den manidar paylaşım! 00:02
Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! Çekya basını F.Bahçe'yi haklı buldu! 00:02