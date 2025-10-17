CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım...

FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım...

A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya klasmanında bir basamak yükselerek 26. sıraya çıktı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 17 Ekim 2025 Cuma 14:59
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım...

Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) tarafından açıklanan ekim ayı dünya sıralamasına göre Türkiye, 1570 puanla 26. sırada yer aldı.

A Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'ndaki rakiplerinden İspanya 1880 puanla zirvedeki yerini korurken, son dünya şampiyonu Arjantin 1872 puanla ikinci, Fransa ise 1862 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

İki basamak yükselen Almanya, 1713 puanla yeniden ilk 10 ülkenin arasına girdi.

Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Kasım 2025'te açıklanacak.

Sıralamada ilk 10'da yer alan ülkeler şöyle:

  1. Sıra
  1. Takım
  1. Puan
  1. Değişim
  1. 1
  1. İspanya
  1. 1880
  1. -
  1. 2
  1. Arjantin
  1. 1872
  1. +1
  1. 3
  1. Fransa
  1. 1862
  1. -1
  1. 4
  1. İngiltere
  1. 1824
  1. -
  1. 5
  1. Portekiz
  1. 1778
  1. -
  1. 6
  1. Hollanda
  1. 1759
  1. +1
  1. 7
  1. Brezilya
  1. 1758
  1. -1
  1. 8
  1. Belçika
  1. 1740
  1. -
  1. 9
  1. İtalya
  1. 1717
  1. +1
  1. 10
  1. Almanya
  1. 1713
  1. +2
Tedesco 11'den çekti! Premier Lig'e geri dönüyor
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması!
DİĞER
Çocuklarımızı zehirleyen Netflix’i boykot edelim
CANLI | Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Afrika 5. İş ve Ekonomi Forumu'nda önemli açıklamalar
Girona'da Livakovic gerginliği!
Cuesta kahraman ilan edildi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi F.Bahçe'de Fatih Karagümrük mesaisi 15:16
Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! Gündoğan'dan teknik direktörlük açıklaması! 15:13
Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! Anadolu Efes Panathinaikos maçı hangi kanalda? Anadolu Efes Panathinaikos maçı CANLI izle! 15:04
FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... FIFA dünya sıralaması güncellendi! A Milli Takım... 14:59
Formula 1'de sıradaki durak ABD Formula 1'de sıradaki durak ABD 14:57
Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti Slot G.Saray'ı unutamıyor! Yine isyan etti 14:29
Daha Eski
Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! Beşiktaş'ta hazırlıklar tamam! 14:12
Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı hangi kanalda? Al Ahli Jeddah - Al Shabab Riyadh maçı hangi kanalda? 14:05
Cuesta kahraman ilan edildi! Cuesta kahraman ilan edildi! 13:48
Al Kholood - Al Najma maçı hangi kanalda? Al Kholood - Al Najma maçı hangi kanalda? 13:48
G.Saray'da genel kurul toplanıyor! İbra oylaması yapılacak G.Saray'da genel kurul toplanıyor! İbra oylaması yapılacak 13:44
F.Bahçe'de Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de Ederson gelişmesi! 13:35