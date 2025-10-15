Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de oynanan mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Millilerimize galibiyeti getiren golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün kaydetti. Bizim Çocuklar, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek grup ikinciliği konusunda büyük avantaj elde etti. Öte yandan Gürcü basını 4-1'lik Türkiye yenilgisine yer verdi. İşte atılan manşetler… CRYSTALSPORT: Tam bir fiyasko! Gürcistan Türkiye'ye yenildi LELO.GE: "Finali" böyle kaybedemezler! Yeni fikirlere sahip yeni bir antrenöre ihtiyacımız var GOAL.GE: Gürcistan Türkiye'ye büyük bir farkla yenildi NEWSHUB: Gürcistan Kocaeli'de Türkiye'ye yenildi WORLDSPORT.GE: İlan edilen başarısızlık