Ziraat Türkiye Kupası
Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

Son dakika spor haberleri: 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek grup ikinciliği konusunda büyük bir avantaj elde etti. Gürcü basını, mücadele sonrası milli takımlarını sert bir şekilde eleştirdi. İşte atılan manşetler...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 10:13
Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Türkiye ile Gürcistan karşı karşıya geldi.

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

Ay-yıldızlılar, Kocaeli'de oynanan mücadeleyi 4-1 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

Millilerimize galibiyeti getiren golleri Merih Demiral (2), Kenan Yıldız ve Yunus Akgün kaydetti.

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

Bizim Çocuklar, bu sonuçla puanını 9'a yükselterek grup ikinciliği konusunda büyük avantaj elde etti.

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

Öte yandan Gürcü basını 4-1'lik Türkiye yenilgisine yer verdi. İşte atılan manşetler...

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

CRYSTALSPORT: Tam bir fiyasko! Gürcistan Türkiye'ye yenildi

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

LELO.GE: "Finali" böyle kaybedemezler! Yeni fikirlere sahip yeni bir antrenöre ihtiyacımız var

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

GOAL.GE: Gürcistan Türkiye'ye büyük bir farkla yenildi

Gürcistan'da Türkiye yenilgisi sonrası kıyamet koptu! İşte atılan manşetler

NEWSHUB: Gürcistan Kocaeli'de Türkiye'ye yenildi

