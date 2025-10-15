Filistinli çocuklarla el ele

Gürcistan maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Filistinli çocuklar, maç öncesinde milli futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ay-yıldızlı futbolcularla el ele yürüyen çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı. Seremoninin ardından Filistinli çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayraklarıyla stadyumda dostluk ve dayanışma mesajı verildi.
