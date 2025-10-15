CANLI SKOR ANA SAYFA
Filistinli çocuklarla el ele

Filistinli çocuklarla el ele

Gürcistan maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Filistinli çocuklar, maç öncesinde milli futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ay-yıldızlı futbolcularla el ele yürüyen çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı. Seremoninin ardından Filistinli çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayraklarıyla stadyumda dostluk ve dayanışma mesajı verildi.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Filistinli çocuklarla el ele

Gürcistan maçı öncesinde duygu dolu anlar yaşandı. Filistinli çocuklar, maç öncesinde milli futbolcularla birlikte sahaya çıkarak seremoniye katıldı. Ay-yıldızlı futbolcularla el ele yürüyen çocuklar, tribünlerden büyük alkış aldı. Seremoninin ardından Filistinli çocuklar, aileleriyle birlikte tribünlerde yerlerini alarak karşılaşmayı izlemeye başladı. Tribünlerde açılan Türk ve Filistin bayraklarıyla stadyumda dostluk ve dayanışma mesajı verildi.

SON DAKİKA
