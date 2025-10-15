CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Başkan Erdoğan'la Gürcü zaferi

Başkan Erdoğan'la Gürcü zaferi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tribünlerin büyük alkışları eşliğinde stada geldi. Kritik zaferimizi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili’yle izleyen Başkan Erdoğan, attığımız gollerden sonra büyük bir sevinç yaşadı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 06:50
Başkan Erdoğan'la Gürcü zaferi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bizim Çocuklar'ı Dünya Kupası yolunda kritik Gürcistan karşılaşmasında yalnız bırakmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, tribünlerin büyük alkışları eşliğinde Kocaeli Stadyumu'na geldi. Başkan Erdoğan mücadeleyi, Gürcistan Cumhurbaşkanı Mikheil Kavelaşvili ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ve Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte stadyumda takip etti.

3. GOLÜMÜZDE ÇOK SEVİNDİ

Gürcistan karşısında ilk yarıyı 3-0 üstün tamamlayan Milli Takımımız'ın attığı gollerde büyük bir sevinç yaşayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, özellikle Yunus Akgün'le 3-0 öne geçtiğimiz golden sonraki mutluluğu ve maçı birlikte takip ettiği Gürcistan Cumhurbaşkanı Kavelaşvili'nin yüz ifadesi dikkatlerden kaçmadı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2026 FIFA Dünya Kupası yolundaki kritik Gürcistan zaferimize tribünde tanıklık edip, 4-1'lik muhtşem galibiyetimizi Kocaeli'de doyasıya kutladı.

