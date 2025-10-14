CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: İspanya'yı mağlup etmeyi kim istemez?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Turka Kocaeli Stadyumu'nda ağırladığı Gürcistan'ı 4-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu. İşte Montella'nın açıklamaları...

Giriş Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 00:26 Güncelleme Tarihi: 15 Ekim 2025 Çarşamba 00:38
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Turka Kocaeli Stadyumu'nda ağırladığı Gürcistan'ı 4-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet elde etti. Mücadelenin ardından Teknik Direktörümüz Vincenzo Montella karşılaşmayı değerlendirdi. İşte Montella'nın açıklamaları...

"İKİNCİ YARIYI DAHA AZ BEĞENDİM"

"Çok memnunum kazandığımız için, çok gururluyum. İlk yarıda çok iyi başladık, çok agresif başladık, rakibe alan vermedik. Sonrasında biraz skor rahatlayınca, ikinci yarıyı daha az beğendim. Daha fazla koşmak zorunda kaldık. İstediğimiz bir tablo olmadı ikinci yarıda ama genel olarak bakınca kazanmak önemli.

Play-off yolunda bir puan kaldı, bu bizi memnun ediyor. İspanya deplasmanında geriden gelip galibiyetle birlikte Dünya Kupası'na gitmeyi kim istemez?"

"GENEL OLARAK TABLODAN ÇOK MEMNUNUM"

"İki maçta çok önemli goller attık. Bugün yediğimiz golden biraz rahatsızım ama genel olarak tablodan çok memnunum. Futbolcularımız inanılmaz bir performans gösterdi."

MİLLİ TAKIMDA EN FAZLA GALİBİYET ELDE EDEN TEKNİK DİREKTÖRLERDEN BİRİ OLMASI HAKKINDA

"Bu bilgiyi geçen hafta öğrendim. Ben genelde istatistiklere sonradan bakmayı seviyorum, çok konsantre olmuyorum. Futbolcularımıza tekrar teşekkür ediyorum. İnanılmaz çalışkan bir grupla birlikteyiz. Kendi görevimizi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz. Umarım elimizden geleni yaptıktan sonra oraya gideriz hep birlikte."

