Milli maç bugün! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (İlk 11'ler açıklandı)

Milli maç bugün! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (İlk 11'ler açıklandı)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, 2026 Dünya Kupası Elemeleri E Grubu dördüncü maçında Kocaeli’de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. İlk üç maçta 2 galibiyet ve 1 yenilgi alarak 6 puan toplayan Ay-Yıldızlılar, grubun zirvesine yükselmek ve play-off hattını garantilemek için sahaya çıkacak. Milliler, taraftar desteğini arkasına alarak Kocaeli Stadyumu’nda kritik bir sınav verecek. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 20:22 Güncelleme Tarihi: 14 Ekim 2025 Salı 20:29
Milli maç bugün! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (İlk 11'ler açıklandı)

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor. A Milli Takım'da hedef, 3 puan alarak grupta liderliği ele geçirmek. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI 11'LERİ

Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu

Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze

