Milli maç bugün! Türkiye-Gürcistan maçı saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? (İlk 11'ler açıklandı)

2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri heyecanı tüm hızıyla sürüyor. Türkiye A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nun dördüncü maçında Kocaeli'de Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. 3 maç sonunda 6 puan toplayan milliler, bu önemli mücadelede sahadan galibiyetle ayrılarak turnuvada avantaj yakalamak istiyor. A Milli Takım'da hedef, 3 puan alarak grupta liderliği ele geçirmek. Mücadelede ilk 11'ler de belli oldu. Peki, Türkiye - Gürcistan maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta oynanacak?
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu dördüncü maçında 14 Ekim 2025 Salı akşamı (Bugün) Kocaeli'de Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak.
⏰ #BizimÇocuklar 🇹🇷 I #TURGEO I #FIFAWorldCup I @TK_TR pic.twitter.com/jORKh7vBsl— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 14, 2025
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma TV8'den canlı olarak yayınlanacak.
⛅ Kocaeli'de maç saati hava durumu. #BizimÇocuklar I #TURGEO | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/hobBvrb2jE— Türkiye #BizimÇocuklar 🇹🇷 (@MilliTakimlar) October 14, 2025
TÜRKİYE-GÜRCİSTAN MAÇI 11'LERİ
Türkiye: Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Merih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Kenan Yıldız, Yunus Akgün, Kerem Aktürkoğlu
Gürcistan: Mamardashvili, Kakabadze, Lochoshvili, Goglichidze, Gocholeishvili, Kiteishvili, Mekvabishvili, Kochorashvili, Davitashvili, Kvaratskhelia, Mikautadze