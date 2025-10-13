CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Yıldızlar geçidi

Yıldızlar geçidi

Kenan Yıldız attığı 2 golle parlarken, Arda Güler de 1 gol-2 asistlik katkısı ile 6-1’lik Bulgaristan zaferinin baş mimarlarından oldu. 20 yaşındaki iki genç futbolcu da Avrupa’da büyük ses getiriyor

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Yıldızlar geçidi

2026 DÜNYA Kupası'nda kendisine yer bulmak isteyen A Milli Takım, bu yolda önemli bir adım attı. İspanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından Bulgaristan'a konuk olan Ay-Yıldızlılar, sahadan 6-1 gibi tarihi bir zaferle ayrılmayı başardı ve playoff yolunda önemli bir adım attı. 3'te 3 yapan İspanya'nın 3 puan gerisinde yer alan Milliler, zirveyi zorlayacak ancak en gerçekçi hedef ikinci olarak play-off yoluna gitmek gibi gözüküyor. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci devresine 5 gol sığdıran Ay-Yıldızlılar'da iki futbolcu gecede adeta yıldız gibi parladı.

BULGARİSTAN'DAN 3 KAT DAHA DEĞERLİ

Bu isimler dünya devi Real Madrid forması giyen Arda Güler ve İtalyan devi Juventus için ter döken Kenan Yıldız'dan başkası değildi. İki futbolcu da özellikle ikinci yarıda inanılmazdı. Arda Güler perdeyi aralayan golü kaydederken, yaptığı iki asistle de klasını gösterdi. Kenan Yıldız da iki mükemmel gol ile sahayı Bulgaristan'a dar etti. Kenan Yıldız (75) ve Arda Güler'in (60) toplam piyasa değerleri 135 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu değer, 45 milyon euro'luk takım değeri bulunan Bulgaristan'ın tam 3 katı. 20 yaşındaki iki futbolcunun da uzun yıllar milli takıma hizmet etmesi beklenirken, performansları Avrupa'da ses getiriyor.

Galatasaray'dan orta saha harekatı!
F.Bahçe'den Goretzka hamlesi!
DİĞER
Beşiktaş'ta yıldız isim ayrılıyor mu? Ezeli rakibi takibe aldı...
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54