Yıldızlar geçidi

2026 DÜNYA Kupası'nda kendisine yer bulmak isteyen A Milli Takım, bu yolda önemli bir adım attı. İspanya karşısında alınan ağır yenilginin ardından Bulgaristan'a konuk olan Ay-Yıldızlılar, sahadan 6-1 gibi tarihi bir zaferle ayrılmayı başardı ve playoff yolunda önemli bir adım attı. 3'te 3 yapan İspanya'nın 3 puan gerisinde yer alan Milliler, zirveyi zorlayacak ancak en gerçekçi hedef ikinci olarak play-off yoluna gitmek gibi gözüküyor. İlk yarısı 1-1 biten karşılaşmanın ikinci devresine 5 gol sığdıran Ay-Yıldızlılar'da iki futbolcu gecede adeta yıldız gibi parladı.

BULGARİSTAN'DAN 3 KAT DAHA DEĞERLİ

Bu isimler dünya devi Real Madrid forması giyen Arda Güler ve İtalyan devi Juventus için ter döken Kenan Yıldız'dan başkası değildi. İki futbolcu da özellikle ikinci yarıda inanılmazdı. Arda Güler perdeyi aralayan golü kaydederken, yaptığı iki asistle de klasını gösterdi. Kenan Yıldız da iki mükemmel gol ile sahayı Bulgaristan'a dar etti. Kenan Yıldız (75) ve Arda Güler'in (60) toplam piyasa değerleri 135 milyon euro olarak gösteriliyor. Bu değer, 45 milyon euro'luk takım değeri bulunan Bulgaristan'ın tam 3 katı. 20 yaşındaki iki futbolcunun da uzun yıllar milli takıma hizmet etmesi beklenirken, performansları Avrupa'da ses getiriyor.