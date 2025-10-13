CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Türkiye-Gürcistan maçının gelirleri Gazze halkına bağışlanacak

TFF, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacakl Türkiye-Gürcistan maçının tribün gelirlerinin Gazze halkına bağışlanacağını açıkladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 20:49
TFF'den yapılan açıklama;

"TFF Yönetim Kurulu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda yarın oynanacak Türkiye - Gürcistan maçının tribün gelirlerini insanlık dramı yaşayan Gazze halkına bağışlama kararı almıştır. Tüm dünyanın gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı bir kez daha lanetliyor, tüm taraftarlarımızı Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak mücadelede tek ses, tek yürek olarak Ay-Yıldızlı ekibimizi desteklemeye davet ediyoruz." ifadeleri yer aldı.

