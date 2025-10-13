A Milli Takım'da Bulgaristan zaferiyle birlikte İspanya hezimeti tamamen unutulurken yüzler gülüyor. Özellikle de deplasmanda Bulgaristan'a karşı elde edilen 6 gollü galibiyet herkesin güvenini tavan yaptı. Arda Güler ve Kenan Yıldız bu tarihi zaferde ön plana çıksa da sahada gerçek bir lider vardı: Hakan Çalhanoğlu. Hem sergilediği performans hem de sahadaki hareketleri ile herkese örnek olan Hakan, harika bir sezon geçiriyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NU YAKALAYACAK

Hem kulübü İnter'de hem de A Milli Takım forması altında harikalar yaratan Hakan, geceyi iki asistle tamamlayıp yıldızlaştı. Saha içerisinde takım arkadaşlarını yönlendiren, bir duran top uzmanı olmasına karşın ego yapmadan topu arkadaşlarına bırakan Hakan hakkında tüm futbolcular övgü dolu sözler kullanıyor. 100. kez milli formayı sırtına geçiren Hakan, Gürcistan önünde sahaya çıkması durumunda Emre Belözoğlu'nu (101) yakalayacak.