CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Gerçek bir lider

Gerçek bir lider

Harika bir sezon geçiren Hakan Çalhanoğlu, maestro gibi takımı yönetti. Sahada liderliğini hem performansı hem de hareketleri ile gösteren Hakan, 6-1’lik Bulgaristan maçında iki asiste imza attı

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ekim 2025 Pazartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gerçek bir lider

A Milli Takım'da Bulgaristan zaferiyle birlikte İspanya hezimeti tamamen unutulurken yüzler gülüyor. Özellikle de deplasmanda Bulgaristan'a karşı elde edilen 6 gollü galibiyet herkesin güvenini tavan yaptı. Arda Güler ve Kenan Yıldız bu tarihi zaferde ön plana çıksa da sahada gerçek bir lider vardı: Hakan Çalhanoğlu. Hem sergilediği performans hem de sahadaki hareketleri ile herkese örnek olan Hakan, harika bir sezon geçiriyor.

EMRE BELÖZOĞLU'NU YAKALAYACAK

Hem kulübü İnter'de hem de A Milli Takım forması altında harikalar yaratan Hakan, geceyi iki asistle tamamlayıp yıldızlaştı. Saha içerisinde takım arkadaşlarını yönlendiren, bir duran top uzmanı olmasına karşın ego yapmadan topu arkadaşlarına bırakan Hakan hakkında tüm futbolcular övgü dolu sözler kullanıyor. 100. kez milli formayı sırtına geçiren Hakan, Gürcistan önünde sahaya çıkması durumunda Emre Belözoğlu'nu (101) yakalayacak.

F.Bahçe'den Beşiktaş'ın yıldızına kanca!
Galatasaray'dan orta saha harekatı!
DİĞER
5 milyonluk büyük yarış! 'Kim Milyoner Olmak İster?' rekor ödül dağıtıyor
CANLI ANLATIM | İsrail ve Hamas arasında esir takası başlıyor | Tel Aviv basını duyurdu
G.Saray'da Okan Buruk gelişmesi!
F.Bahçe'de Talisca için flaş karar!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! Szymanski köşe vuruşundan fileleri sarstı! 23:55
F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! F.Bahçe'de 2 isim kadro dışı bırakıldı! 23:54
Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri Zidane'dan Kenan Yıldız sözleri 23:54
Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! Hakan'dan transfer iddialarına yanıt! 23:54
F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! F.Bahçe'ye 2. Lig'de beklenmedik transfer! 23:54
G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! G.Saray'a ManU'dan sürpriz takviye! 23:54
Daha Eski
TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! TFF'den flaş Berke Özer açıklaması! 23:54
Real Betis’ten Amrabat kararı! Real Betis’ten Amrabat kararı! 23:54
A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı A Milli Takım'da sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı 23:54
Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! Frankfurt'tan A Milli Takım'a Can Uzun tehdidi! 23:54
Milli maçın hakemi açıklandı! Milli maçın hakemi açıklandı! 23:54
Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor Barış Alper'de mutlu son! Milli yıldız imzayı atıyor 23:54