İspanyol basınında Arda Güler manşetlerde! “Türkiye’nin galibiyetine damga vurdu”

Tribuna: "Arda Güler, Bulgaristan'a karşı inanılmaz bir gol attı. Bu sezonki performansı, onu Xabi Alonso'nun yönetimindeki en parlak yıldızlardan biri haline getirdi. Real Madrid formasıyla 10 maçta 3 gol, 4 asist yapan genç yıldız, milli formayla da bir gol kaydederek toplamda 12 maçta 8 gole doğrudan katkı sağladı."