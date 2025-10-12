CANLI SKOR ANA SAYFA
Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

A Milli Futbol Takım'ımız 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda deplasmanda Bulgaristan'ı 6-1'lik farklı skorla mağlup etti. Sabah Spor yazarı Bülent Timurlenk, karşılamayı değerlendirdi. İşte Timurlenk'in yazısı...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ekim 2025 Pazar 09:49
Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

"Her milli araya girdiğimizde gündemin değişmez iki maddesi var. 1-Benim tuttuğum takımın x futbolcusu neden aday kadroda yok? 2-Benim takımımın y futbolcusu neden yedek kulübesinde?

Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Milli maçlar öncesinde kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor. Orkun ve Kerem'in de ülkeye dönüşüyle dün Süper Lig'den 3 futbolcu vardı sahada: Uğurcan, Abdülkerim ve Oğuz. Merkez santrforsuz oyunda yeteneği kısıtlı ama fizik kapasitesi yüksek, ikili mücadelelerde gözü pek Bulgarlar karşısında Kerem ile oynamak doğru görünmüyordu. İlk yarıda öyle de oldu. Montella, Can Uzun'u tercih edebilirdi.

Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Elinizde Arda, Hakan, Kenan gibi Avrupa devlerinin değişmez yıldızları varsa komşu Bulgaristan'ı gözünüze kestiriyorsunuz ama böyle rakipler karşısında biz, İspanyollar kadar rahat değiliz. Pas trafiğimiz çok daha yavaş ve kimi zaman da riskli.

Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Arda'nın nefis golüyle öne geçip o talihsiz golü yerken ayağı kayan Zeki'ydi. Kötü kramponlar seçmişler ki kayanlar Zeki ile sınırlı kalmadı.

Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Önce kramponlar sonra tabela değişti. Bulgarların hediye golünden sonra kusursuz bir fırtına izledik. Arda'nın muhteşem pası, Kenan'ın iki golde ayakta alkışlanacak bitiriciliği...

Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Gürcistan sınavı öncesi tabelanın fişini erken çekip Çalhanoğlu ve Arda'yı daha fazla yormadık. Salı günü kazanıp önümüzdeki maçlara bakacağız."

Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
