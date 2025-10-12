Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için

"Her milli araya girdiğimizde gündemin değişmez iki maddesi var. 1-Benim tuttuğum takımın x futbolcusu neden aday kadroda yok? 2-Benim takımımın y futbolcusu neden yedek kulübesinde?

Milli maçlar öncesinde kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor. Orkun ve Kerem'in de ülkeye dönüşüyle dün Süper Lig'den 3 futbolcu vardı sahada: Uğurcan, Abdülkerim ve Oğuz. Merkez santrforsuz oyunda yeteneği kısıtlı ama fizik kapasitesi yüksek, ikili mücadelelerde gözü pek Bulgarlar karşısında Kerem ile oynamak doğru görünmüyordu. İlk yarıda öyle de oldu. Montella, Can Uzun'u tercih edebilirdi.