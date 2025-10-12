Bulgaristan-Türkiye maçı hakkında flaş yorum! "Kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor!"

"Her milli araya girdiğimizde gündemin değişmez iki maddesi var. 1-Benim tuttuğum takımın x futbolcusu neden aday kadroda yok? 2-Benim takımımın y futbolcusu neden yedek kulübesinde?
Milli maçlar öncesinde kimse kulüp formasını üzerinden çıkarmıyor. Orkun ve Kerem'in de ülkeye dönüşüyle dün Süper Lig'den 3 futbolcu vardı sahada: Uğurcan, Abdülkerim ve Oğuz. Merkez santrforsuz oyunda yeteneği kısıtlı ama fizik kapasitesi yüksek, ikili mücadelelerde gözü pek Bulgarlar karşısında Kerem ile oynamak doğru görünmüyordu. İlk yarıda öyle de oldu. Montella, Can Uzun'u tercih edebilirdi.
Elinizde Arda, Hakan, Kenan gibi Avrupa devlerinin değişmez yıldızları varsa komşu Bulgaristan'ı gözünüze kestiriyorsunuz ama böyle rakipler karşısında biz, İspanyollar kadar rahat değiliz. Pas trafiğimiz çok daha yavaş ve kimi zaman da riskli.
