Haberler A Milli Futbol Takımı MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi!

MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi!

Milli maç canlı izle! Bulgaristan – Türkiye maçı bu akşam TV8 ekranlarında canlı yayınlanıyor. “BulgaristanTürkiye maçı hangi kanalda, TV8 canlı izle linki nerede?” soruları merakla araştırılıyor. Milli takımımız gruptaki kritik karşılaşmaya galibiyet parolasıyla çıkarken, TV8 izleme seçenekleriyle maçı canlı yayınlıyor. İşte TV8 canlı yayın linki ve Bulgaristan – Türkiye maçına dair tüm detaylar…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 17:13
MİLLİ MAÇ CANLI İZLE 🔴 Bulgaristan - Türkiye maçı TV8 yayın bilgisi!

Milli heyecan başlıyor! BulgaristanTürkiye maçı bu akşam nefesleri kesecek. "Bulgaristan Türkiye maçı TV8'den mi yayınlanacak?" sorusunun yanıtı futbolseverler tarafından araştırılıyor. TV8 üzerinden canlı, HD ve kesintisiz olarak izlenebilen mücadelede A Millî Takım, deplasmanda 3 puan arayacak. İşte Bulgaristan – Türkiye maçının TV8 canlı yayın linki, maç saati ve yayın bilgileri!

TV8 FREKANS BİLGİLERİ

TV8'in güncel frekans bilgileri şunlardır:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12346 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol Oranı: 9600

FEC: 3/4

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI İZLEME LİNKİ VAR MI?

TV8'in resmi yayın bağlantısı üzerinden maçı HD kalitede, donmadan ve kesintisiz olarak izlemek mümkün.

BULGARİSTAN TÜRKİYE MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Bulgaristan Türkiye maçı

MAÇ ÖN İZLEMESİ

Bulgaristan, E Grubu'ndaki ilk iki maçında da 3-0 kaybetti. 4 Eylül'de açılış maçında İspanya'ya yenilen ekip, üç gün sonra Gürcistan karşısında da aynı skorla sahadan mağlup ayrıldı. Bu sonuçlar, Aleksandar Dimitrov yönetimindeki Bulgaristan'a Cumartesi günü üç puan alma baskısı getiriyor.

Türkiye, bugüne kadar yedi kez Dünya Kupası finallerine katıldı ve 1994'te turnuvayı dördüncü sırada tamamladı. Ancak 1998'den beri finallere katılmayı başaramadı. Grubun favorisi olarak görülen İspanya, liderliği garantilemek için güçlü bir konumda ve Bulgaristan'ın ikinci sırayı alabilmesi için ciddi çaba göstermesi gerekecek.

İki ekip bugüne kadar 23 kez karşılaştı; Bulgaristan bu maçların yedisini kazandı. İki takımın son galibiyeti ise 2005'te oynanan hazırlık maçında Bulgaristan'ın kazanmasıyla geldi. Türkiye ise 2015'teki hazırlık maçında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etmişti. Ancak Cumartesi günü oynanacak maç, iki takım arasındaki ilk resmi Dünya Kupası eleme karşılaşması olacak.

