Haberler A Milli Futbol Takımı Bulgaristan-Türkiye | CANLI İZLE

Bulgaristan-Türkiye | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda A Milli Futbol Takımımız, Bulgaristan deplasmanına çıkıyor. Vincenzo Montella yönetimindeki ay-yıldızlıların tek hedefi Sofya'dan galibiyet ile ayrılmak ve gruptan çıkma iddiasını sürdürmek. Mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2025 Cumartesi 21:35
Bulgaristan-Türkiye | CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, deplasmanda Bulgaristan ile karşı karşıya geliyor. Grupta 3 puan ile averajla Gürcistan'ın gerisinde 3. sırada kalan ay-yıldızlıların tek hedefi Vasil Levski Stadyumu'ndan galibiyetle dönmek ve ilk 2 iddiasını sürdürmek.

Bizim Çocuklar'ın kritik mücadelesini haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Karşılaşma 11 Ekim 2025 Cumartesi günü TSİ 21:45'te başladı. Mücadele TV8 ekranlarından şifresiz ve canlı olarak yayınlanıyor.

BULGARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ

KRİTİK KARŞILAŞMA ÖNCESİ ANALİZ

E Grubu'na istediği gibi bir başlangıç yapamayan Bulgaristan, ilk iki maçında sahadan mağlup ayrıldı. 4 Eylül'de İspanya'ya 3-0 yenilen Bulgaristan, üç gün sonra oynadığı Gürcistan karşılaşmasında da aynı skorla sahadan ayrıldı. Bu sonuçlarla birlikte grup aşamasına sıfır puanla son sırada devam eden Bulgaristan'da, teknik direktör Aleksandar Dimitrov ve öğrencileri üzerindeki baskı giderek artıyor.

Tarihinde yedi kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Bulgaristan, 1994'te turnuvayı dördüncü sırada tamamlamıştı. Ancak 1998'den bu yana Dünya Kupası finallerine katılamayan Bulgarlar, bu kez yeniden sahneye çıkmak istiyor. Yine de grubun favorisi İspanya, zirve yarışında açık ara önde görülüyor. Bulgaristan'ın ikinci sıra için Türkiye ve Gürcistan'la çekişmesi bekleniyor.

1977 YILINDAN BU YANA İLK RESMİ KARŞILAŞMA

İki ülke arasında bugüne kadar 23 maç oynandı. Bu karşılaşmalarda Bulgaristan 7 galibiyet elde ederken, Türkiye 10 kez kazandı, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bulgaristan'ın Türkiye karşısındaki son galibiyeti Ağustos 2005'teki hazırlık maçında geldi. Türkiye ise Haziran 2015'te oynanan son hazırlık maçında Bulgaristan'ı 4-0 mağlup etmişti.

Cumartesi günü oynanacak bu mücadele, iki takım arasında 1977 yılından bu yana oynanacak ilk resmi karşılaşma olma özelliğini taşıyor. Ayrıca, bu iki ülke ilk kez Dünya Kupası eleme grubunda karşı karşıya gelecek.

HEDEFİMİZ İLK İKİDE BİTİRMEK

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki Türkiye, son dönemde istikrarlı bir performans sergiliyor. 2002 Dünya Kupası'nda üçüncülük elde eden milliler, o tarihten bu yana Dünya Kupası finallerine katılamasa da, son üç Avrupa Şampiyonası'nda yer aldı. EURO 2024'te çeyrek finale yükselen Türkiye, bu kez hedefini daha yükseğe koymuş durumda. Kadro kalitesi ve genç oyuncu potansiyeliyle milliler, E Grubu'nda ilk iki sırayı almayı hedefliyor.

Orkun'un golüne direk engeli! İşte o pozisyon
