A Milli Futbol Takımı Bulgaristan maçının hazırlıklarını tamamladı

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen idmana, aday kadrodaki tüm futbolcular katıldı.
Antrenmanın 15 dakikalık basına açık bölümünde ay-yıldızlı ekip ısınma hareketleri sonrasında pas çalışmaları gerçekleştirdi. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmanın yapıldığı bildirildi.
Bugün THY'ye ait uçakla Bulgaristan'a gidecek millilerde teknik direktör Montella ile milli oyuncu Uğurcan Çakır, maç öncesinde düzenlenecek basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.