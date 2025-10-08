THY ile Dünya Kupası'na

FF ile Türk Hava Yolları (THY) arasındaki milli takımlar ana sponsorluğu anlaşması yenilendi. Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A Milli Kadın Futbol Takımı Necla Güngör Kıragası, takım kaptanları Hakan Çalhanoğlu ve Didem Karagenç katıldı.

3 YILLIK YENİ ANLAŞMA

ANLAŞMANIN Türk futboluna önemli katkı sağlayacağını söyleyen Başkan Hacıosmanoğlu, "Bugün yıllara dayanan çok önemli bir iş birliği için tekrar bir aradayız. Türkiye'nin önde gelen köklü iki kurumunun güç birliği yapmaya devam edecek olmasından büyük bir memnuniyet duyuyoruz. 18 yıldır Türkiye Futbol Federasyonu'na kesintisiz destek veren ülkemizin bayrak taşıyıcı markası Türk Hava Yolları ile olan anlaşmamızı 3 yıl süreyle yeniledik. Marka değerimize ve futbolumuza önemli kazanımlar sağlayacak bu anlaşma her iki taraf için de hayırlı, uğurlu olsun. Göreve geldiğimiz günden bu yana belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda en büyük destekçilerimiz iş ortaklarımız oldu. Dünyadaki en değerli markalarımızdan Türk Hava Yolları ile iş birliğimiz her dönem güçlenerek devam etti. Bu anlaşma da ülkemize değer katan Türk Hava Yolları ile yol arkadaşlığımızı daha ileri bir boyuta taşıyacak" dedi.

GÜVENCİMİZ TAM

THY'NİN destekleriyle milli takımların hedeflerine ulaşacağına inandığını kaydeden İbrahim Hacıosmanoğlu şunları kaydetti: "Türk Hava Yolları ile farklı kulvarlarda olsak da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek ve milletimize gurur yaşatmak ortak paydamız oldu. Ülkemize hizmet yolunda biriz, beraberiz. Milletimize hizmet sorumluluğumuzla, değerli iş ortaklarımızın da katkılarıyla, kararlı adımlarla Türk futbolunu hak ettiği başarılara taşımak için çalışıyoruz. Kadın ve Erkek Milli Takımlarımıza her zaman destek veren Türk Hava Yolları'na teşekkür ediyoruz. Kadın Milli Takımımız, bu ay UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile iki önemli maç oynayacak. Millilerimize güvencimiz tam. Bu maçlardan iyi skorlar alarak ülkemizi sevindireceklerdir. Erkek Milli Takımımızın 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası biletini alacağına da yürekten inanıyorum. Bulgaristan ve Gürcistan karşılamalarından iyi sonuçlarla ayrılarak bu inancımızı pekiştirmek istiyoruz. Milletimizin ve milli takımımızın her zaman yanında olan Türk Hava Yolları'nın da desteğiyle hedeflerimize birer birer ulaşacağız. İnşallah 2026 Dünya Kupası'na da Türk Hava Yolları ile Amerika'ya uçacağız. Anlaşmanın her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum. Başta Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat olmak üzere anlaşmanın hayata geçmesinde pay sahibi olan tüm birimlerimize teşekkür ediyorum."

BÜTÇEYİ EKSİDEN ÇIKARDIK

İbrahim Hacıosmanoğlu sponsorluk çalışmalarının devam edeceğini belirterek, "Sponsorun yerlisi millisi olmaz. İçerideki para zaten bizim paramız. Dışarıdan sponsor bulmakla daha fazla katkı sağlamış olursunuz. Yönetici ve profesyonel arkadaşlarımızın girişimiyle sponsorluklar kazandırdık. Eksi bütçeli bir federasyon devraldık çok çalışarak o açığı kapattık. THY'yi sponsor olarak görmüyoruz. Onlar havadan biz karadan uçmaya çalışıyoruz. Sponsorlukları daha da arttıracağız" diye konuştu.

CANLI YAYIN MÜJDESİ

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, kadın futbolunun canlı yayını konusunda kısa bir zaman içinde sevindirici bir haber verebileceklerini söyleyerek, "Kadınlar bizim baş tacımız. Onlara dünyada da hem UEFA hem FIFA büyük bütçeler ayırdı. En büyük hayallerimden biri bir derbi maçını kadın hakemin yönetmesi. Her türlü desteği vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

AİT OLMA VE ARTIK GÜVENDEYİM HİSSİ

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası, THY ile devam ettikleri için mutlu olduğunu söyledi. Kıragası, "Her yurt dışı dönüşünde uzakları yakın kılmanın ötesinde, uçağa adım attığımdan beri ait olma ve artık güvendeyim hissini yaşadığım THY ile yola devam etmenin mutluluğunu bir kez daha paylaşmak isterim. Montella hocamın önderliğinde A takımımıza başarılar diler, atılan imzaların hayırlı olmasını dilerim" değerlendirmesini yaptı.

GÖKYÜZÜNDE ASLA YALNIZ DEĞİLİZ

Kadın Milli Takımımızın kaptanı Didem Karagenç ise şunları söyledi: Bu yolculukta THY bizim için sadece bir ulaşım markası değil. Bayrağımızla birlikte umutlarımız, sorumluluklarımız ve milletimize duyduğumuz sevgi bizimle beraber yükseliyor. Biliyoruz ki gökyüzünde asla yalnız değiliz. Kadın futbolunun büyüdüğü bir dönemde THY'nin yanımızda olması bize güven veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Milli takımımıza başarılar diliyorum.

HEDEF 2'NCİLİĞİ GARANTİLEMEK

Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da galibiyetle dönülen maçlarda THY pilotlarının mesajlarının kendilerini duygulandırdığını ifade etti. İkincilik hedefimiz için Bulgaristan ve Gürcistan maçlarının önemine vurgu yapan İtalyan teknik adamımız, "Özel ve anlamlı bir günde burada olmaktan mutluyum. Buradaki anlaşmanın ne kadar önemli olduğunu fark edebiliyorum. THY'nin Türkiye'deki en büyük marka olduğunu biliyoruz. Buranın bir parçası olmaktan mutluluk duyuyorum. Çok uçuşum oluyor. Her seferinde kaliteli bir hizmetle karşılaşıyoruz. Beni çok mutlu ediyorlar. THY ile uçmaktan mutluluk duyuyorum. Onlarla devam edeceğimiz için çok mutluyum. Biz de sahada elimizden gelen her şeyi yaparak bir dahaki Avrupa Şampiyonasına devam ederiz. Bu sözleşmenin uzatılması güven veriyor, hırslandırıyor. Daha çok sorumluluk sahibi kılıyor bizi. Çok önemli iki maç oynayacağız. Hedefimiz ikinciliği garantilemek. Sonrasın neler yapabileceğimize bakacağız. Dünya Kupası'na gidebilmek için her şeye sahibiz. THY de bizimle beraber. Deplasmandan galibiyetle döndüğümüzde çok yoğun duygularla dönüyoruz. Pilotlarımızın mesajları da bizi her seferinde duygulandırıyor, hosteslerin mutluluğu bizi ayrıca mutlu ediyor. Bu işbirliği devam ettiği için gurur duyuyoruz. Birlikteliğin hedefinin her zaman Amerika'ya doğru devam edeceğini biliyorum" diye umut dağıttı.

2026'YA BİRLİKTE GİDECEĞİZ

Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu da 2026 Dünya Kupası'na THY ile gitmeyi hayal ettiğini vurguladı. Çalhanoğlu, "Milli takım oyuncuları olarak bizler sahada, THY ise göklerde Türk bayrağını gururla dalgalandırıyoruz. Hedefimiz aynı, ülkemizi mutlu etmek ve gururlandırmak. Hep birlikte daha büyük başarılara uçacağımıza inanıyor Dünya Kupası'na birlikte gidebilmeyi hayal ediyorum. Bu anlaşmanın hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

SPORA YATIRIM GELECEĞE YATIRIM

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, milli takımlarımızın her galibiyetinin Türk milletinin gururu olduğunun bilincinde olduklarının altını çizdi. Başkan Ahmet Bolat, "İnanıyoruz ki spora yapılan her yatırım geleceğe yapılan yatırımdır. Milli takım formasıyla sahaya çıkan sporcularımız, gençlerimize rol model olmaktadır. THY olarak bu yolculukta onların en büyük destekçisi olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.