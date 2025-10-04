Milli mesai başlıyor

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan (11 Ekim, deplasman) ve Gürcistan (14 Ekim, Kocaeli) maçlarının 27 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Pazartesi 12.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milliler, ilk antrenamı aynı gün saat 18.00'de yapacak.

SOFYA YOLCULUĞU CUMA GÜNÜ

Çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki idmanın ardından 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Sofya'ya gidecek. Futbolcular aynı gün Sofya'da karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yürüyüş yapacak. Montella ve bir futbolcu basın toıplantısı düzenleyecek.