A Milli Futbol Takımı Milli mesai başlıyor

Milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımımız’ın aday kadrosu açıklandı. Milliler, Pazartesi günü saat 12.00’de Riva’da toplanacak ve ilk antrenmanını yapacak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Milli mesai başlıyor

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörü Vincenzo Montella, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda Bulgaristan (11 Ekim, deplasman) ve Gürcistan (14 Ekim, Kocaeli) maçlarının 27 kişilik aday kadrosunu açıkladı.

Pazartesi 12.00'de Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak milliler, ilk antrenamı aynı gün saat 18.00'de yapacak.

SOFYA YOLCULUĞU CUMA GÜNÜ

Çalışmalarını Riva'da yapacak ay-yıldızlılar, 10 Ekim Cuma günü saat 11.15'teki idmanın ardından 16.15'te THY'ye ait özel uçakla Sofya'ya gidecek. Futbolcular aynı gün Sofya'da karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadyumu'nda yürüyüş yapacak. Montella ve bir futbolcu basın toıplantısı düzenleyecek.

Duran dev maçta sahada olacak!
DİĞER
