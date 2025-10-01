İtalya Dışişleri Bakanlığı'nın desteğiyle İtalya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından İstanbul'daki "MeeTürkItaly" toplantısına TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ile A Millî Takım Teknik Direktörü Montella da katıldı. İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Marrapodi'nin davetiyle yapılan organizasyonda Montella'ya "Dünya ve Spor Diplomasisinde İtalyan Spor Elçisi" ödülü verildi. Hacıosmanoğlu, "Hocamız zaten yarı Türk. Onu tam Türk yapacağız" dedi. Montella da "EURO 2032 için iş birliğimiz devam edecek, bunun için de gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.