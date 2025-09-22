Vincenzo Montella İtalyan basınına konuştu! Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu...

Türkiye A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, ülkesi İtalya'da Rai Radio 1'de yayınlanan Radio Anch'io Sport isimli programa konuk oldu. aspor.com.tr editörü Kağan Soytorun'un derlediği habere göre 51 yaşındaki çalıştırıcı, milli oyuncularımız Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu ile ilgili övgü dolu açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

"EKSİKSİZ BİR FUTBOLCU"

Juventus forması giyen Kenan Yıldız hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Kenan Yıldız çok genç ve büyük hırsları olan eksiksiz bir futbolcu. 19 yaşında 10 numaralı formayla oynamak kolay değil. Bu sezon onu daha sürekli ve bilinçli görüyorum." dedi.

"INTER YA DA BAŞKA BİR TAKIM İÇİN..."

Inter futbolcusu Hakan Çalhanoğlu'nun gelişimini takdir ettiğini belirten 51 yaşındaki teknik adam, "O olağanüstü bir futbolcu, kendi pozisyonunda onun seviyesinde çok az oyuncu var. Geçen yıl birkaç sakatlık yaşadı, hazırlık dönemini iyi geçiremedi ama onu belirgin bir gelişme içinde görüyorum. Hem yetenekli hem deneyimli bir oyuncu, bizim için çok önemli ve bence Inter ya da başka bir takım için de birkaç yıl daha böyle olacak." ifadelerini kullandı.