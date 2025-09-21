CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler A Milli Futbol Takımı Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

Eintracht Frankfurt'ta forma giyen milli futbolcu Can Uzun, yükselen performansı ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geride bıraktığımız sezonlarda satışını gerçekleştirdiği yıldız isimler ile gündem olan Alman ekibi, 19 yaşındaki oyuncunun bonservisini belirledi. İşte o rekor rakam... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Eylül 2025 Pazar 14:52
ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a karşı attığı gol ve ardından yaşadığı sevinç ile gündeme gelen Can Uzun ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

Milli takımda tercihini Türkiye'den yana kullanan fakat Vincenzo Montella yönetiminde forma şansı bulamayan ve bu durumu özellikle Almanya'da gündem olan 19 yaşındaki futbolcunun bonservisi belirlendi.

Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Bild'den derlediği haberde genç yıldızdan, "Frankfurt'un bir sonraki milyoneri" başlığı ile bahsedilmesi dikkat çekti.

Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

Daha önce Omar Marmoush, Hugo Ekitike ve Randal Kolo Muani gibi yıldızların satışıyla yüksek miktarda kar elde eden Eintracht Frankfurt'un Can Uzun için beklediği bonservis bedelinin 80 milyon Euro olarak belirlendiği aktarıldı.

Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

Temmuz 2024'te Nürnberg'den 11 milyon Euro'ya karşılığında transfer edilen Can, o tarihten bu yana Alman ekibi ile çıktığı 36 maçta 9 gol/6 asist katkısı sunarak beğenileri topladı.

Can Uzun rekora koşuyor! Bonservisine en çok ödenen Türk futbolcu olma yolunda

REKOR ARDA TURAN'DA

19 yaşındaki oyuncunun bonservisinin 34 milyon Euro'dan yüksek bir rakama alınması durumunda 2015/16 sezonunda Atletico Madrid'den Barcelona'ya transfer olarak en yüksek bonservis ödenen Türk futbolcular listesinde zirveyi alan Arda Turan'ın rekoru ekarte edilmiş olacak.

