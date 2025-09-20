CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Claudio Marchisio'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Juventus'un Yamal'ı gibi!

Claudio Marchisio'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Juventus'un Yamal'ı gibi!

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen Kenan Yıldız ile ilgili kulübün efsane isimlerinden Claudio Marchisio'dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Marchisio, Kenan'ın kulüp değerlerini mükemmel bir şekilde yansıttığını Juventus'un Lamine Yamal'ı olduğunu ifade etti. İşte o sözler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 20 Eylül 2025 Cumartesi 11:22
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Claudio Marchisio'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Juventus'un Yamal'ı gibi!

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, istikrarlı performansı ve yeteneği ile parlamaya devam ediyor. Son olarak Serie A'da Ağustos ayının oyuncusu seçilen ve Golden Boy 2025 Ödülü için aday listesine adı yazılan Kenan, kulübün efsane futbolcularından Claudio Marchisio tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Marchisio, "Kenan 20 yaşında olmasına rağmen gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadece yaratıcı bir oyun kurucu değil; aynı zamanda çok çalışan biri. Çok genç ve yetenekli bir oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve takım arkadaşları başta olmak üzere herkesi olumlu etkiliyor. Bremer söylediklerinde kesinlikle haklı: Kenan, Juventus'un Lamine Yamal'ı gibi. Kesinlikle benim oynadığım dönemlerde de Juve'de forma giyebilirdi." dedi.

"BÖYLE BİR OYUNCUYU BULMAK KOLAY DEĞİL"

"Yabancı olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Avrupa'da bu kadar rağbet gören, kulübünde kalıp sembol olmayı ve kazanmayı hayal eden böylesine güçlü bir oyuncuyu bulmak günümüzde kolay değil. Yıldız da böyle biri ve sözleşmesini yenilemek için kulübün maddi desteğini hak ediyor."

İŞTE O HABER

Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE
G.Saray'dan sürpriz transfer hamlesi! Yedek golcü...
DİĞER
Mustafa Çulcu son noktayı koydu! Göztepe-Beşiktaş maçında Abraham'ın pozisyonu penaltı mıydı?
Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump Beyaz Saray'da görüşecek! Buluşmanın tarihi belli oldu: "Sabırsızlıkla bekliyorum"
Buruk'u pişman eden karar!
F.Bahçe'den Talisca kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER! Gaziantep FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? MUHTEMEL 11'LER! 11:06
F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir F.Bahçe'de rota yeniden Vlahovic! Bedelsiz gelebilir 10:26
CANLI | Antalyaspor-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri! CANLI | Antalyaspor-Kayserispor maçı canlı nasıl izlenir? Hesap.com Antalyaspor - Zecorner Kayserispor maçı CANLI yayın bilgileri! 10:09
Buruk'u pişman eden karar! Buruk'u pişman eden karar! 10:07
CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? CANLI | Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı nasıl izlenir? Gençlerbirliği-Eyüpspor maçı hangi kanalda? 09:47
F.Bahçe'den Talisca kararı! F.Bahçe'den Talisca kararı! 09:35
Daha Eski
Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! Bankalar cumartesi günü açık mı? 2025 Hafta sonu bankalar çalışıyor mu? Banka çalışma saatleri! 09:34
İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i İşte F.Bahçe'nin Kasımpaşa maçı muhtemel 11'i 09:21
Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Efeleri TRT Spor’da! Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir? Türkiye-Hollanda maçı saat kaçta, hangi kanalda? 09:01
Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE Türkiye-Hollanda | CANLI İZLE 09:00
20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 20 EYLÜL TV YAYIN AKIŞI | Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, NOW, TRT1, Star TV, TV8 yayın akışı! 08:47
Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" Maçın ardından sert eleştiri! "Rezalet ötesiydi" 06:57