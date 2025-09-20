Claudio Marchisio'dan Kenan Yıldız'a övgü dolu sözler: Juventus'un Yamal'ı gibi!

İtalya Serie A'da Juventus forması giyen milli futbolcumuz Kenan Yıldız, istikrarlı performansı ve yeteneği ile parlamaya devam ediyor. Son olarak Serie A'da Ağustos ayının oyuncusu seçilen ve Golden Boy 2025 Ödülü için aday listesine adı yazılan Kenan, kulübün efsane futbolcularından Claudio Marchisio tarafından övgü yağmuruna tutuldu.

La Gazzetta Dello Sport'a konuşan Marchisio, "Kenan 20 yaşında olmasına rağmen gereken her şeye sahip olduğunu kanıtlıyor. Sadece yaratıcı bir oyun kurucu değil; aynı zamanda çok çalışan biri. Çok genç ve yetenekli bir oyuncu, elinden gelenin en iyisini yapıyor ve takım arkadaşları başta olmak üzere herkesi olumlu etkiliyor. Bremer söylediklerinde kesinlikle haklı: Kenan, Juventus'un Lamine Yamal'ı gibi. Kesinlikle benim oynadığım dönemlerde de Juve'de forma giyebilirdi." dedi.

"BÖYLE BİR OYUNCUYU BULMAK KOLAY DEĞİL"

"Yabancı olmasına rağmen Juventus'un değerlerini mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Avrupa'da bu kadar rağbet gören, kulübünde kalıp sembol olmayı ve kazanmayı hayal eden böylesine güçlü bir oyuncuyu bulmak günümüzde kolay değil. Yıldız da böyle biri ve sözleşmesini yenilemek için kulübün maddi desteğini hak ediyor."

