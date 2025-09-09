Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

TFF'DEN AYRILIK İDDİALARINA NOKTA Sabah'ın haberine göre TFF, alınan ağır yenilgiyi "yol kazası" olarak değerlendiriyor. Federasyon yönetiminin, Montella ile yola devam edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve önümüzdeki süreçte herhangi bir teknik direktör değişikliğinin gündemde olmadığı belirtildi.