Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

TFF'DEN AYRILIK İDDİALARINA NOKTA
Sabah'ın haberine göre TFF, alınan ağır yenilgiyi "yol kazası" olarak değerlendiriyor. Federasyon yönetiminin, Montella ile yola devam edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve önümüzdeki süreçte herhangi bir teknik direktör değişikliğinin gündemde olmadığı belirtildi.
KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ GÜVEN TAZELENDİ
A Milli Takım'ımız, önümüzdeki ay Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. TFF, bu kararıyla kritik karşılaşmalar öncesinde Montella ile güven tazelemiş oldu.
