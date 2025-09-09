CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya karşısında yaşadığı 6-0'lık ağır yenilginin ardından, Teknik Direktör Vincenzo Montella'nın görevinden ayrılacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ise bu spekülasyonlara net bir yanıt verdi. İşte TFF'nin Montella kararı…

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 09 Eylül 2025 Salı 10:16
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

A Milli Futbol Takımı'mızın Dünya Kupası Elemeleri'nde İspanya karşısında aldığı 6-0'lık ağır yenilgi, futbol kamuoyunda büyük yankı uyandırdı. Farklı mağlubiyetin ardından eleştiri okları Teknik Direktör Vincenzo Montella'ya çevrilse de Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) tavrı netleşti.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

TFF'DEN AYRILIK İDDİALARINA NOKTA

Sabah'ın haberine göre TFF, alınan ağır yenilgiyi "yol kazası" olarak değerlendiriyor. Federasyon yönetiminin, Montella ile yola devam edilmesi gerektiği konusunda hemfikir olduğu ve önümüzdeki süreçte herhangi bir teknik direktör değişikliğinin gündemde olmadığı belirtildi.

Türkiye Futbol Federasyonu’ndan Montella kararı! Yollar ayrılacak mı?

KRİTİK MAÇLAR ÖNCESİ GÜVEN TAZELENDİ

A Milli Takım'ımız, önümüzdeki ay Dünya Kupası Elemeleri'nde Bulgaristan ve Gürcistan ile karşı karşıya gelecek. TFF, bu kararıyla kritik karşılaşmalar öncesinde Montella ile güven tazelemiş oldu.

G.Saray'dan genç yeteneğe kanca!
Osimhen ile ilgili şoke eden iddia!
DİĞER
Usta oyuncu Abidin Yerebakan'dan iddialı çıkış: Kurtlar Vadisi’nden sonra daha iyisi gelmedi!
Sarıyer fragman Söğütözü mutlak butlan! Gürsel Tekin il binasına girdi gözler Kılıçdaroğlu'na çevrildi: "Ben Kemal geliyorum" hazırlığı
F.Bahçe Djiku’nun ayrılığını açıkladı! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den zorunlu transfer! 3 gün içinde iş bitecek
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gökhan Sazdağı kimdir? Gökhan Sazdağı kimdir? 10:49
"Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" "Biz voleybol ülkesiyiz demeye devam ediyoruz" 10:45
G.Saray'dan genç yeteneğe kanca! G.Saray'dan genç yeteneğe kanca! 10:40
Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu Özbekistan CAFA Uluslar Kupası şampiyonu 10:38
Beşiktaş sağ bekini buldu! Beşiktaş sağ bekini buldu! 10:26
Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı... Mourinho ile ilgili olay iddia! Yeni takımı... 10:20
Daha Eski
Macaristan-Portekiz maçı detayları! Macaristan-Portekiz maçı detayları! 10:19
Göztepe’den Championship'e transfer harekatı Göztepe’den Championship'e transfer harekatı 10:18
TFF'den Montella kararı! TFF'den Montella kararı! 10:16
Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı detayları! Ermenistan-İrlanda Cumhuriyeti maçı detayları! 09:57
G.Saray'da divan kurulu zamanı! G.Saray'da divan kurulu zamanı! 09:52
Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden... Osimhen'de korkutan gelişme! Daha MR'a bile girmeden... 09:48