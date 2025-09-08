İyi olmalıyız

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İspanya ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın son şampiyonu İspanya'nın çok kaliteli bir futbol ortaya koyduğunu ve izleyenlere seyir zevki verdiğini belirten Montella, şu değerlendirmeleri yaptı: "İspanya Milli Takımı sahada oynarken keyif aldığını hissettiriyor, ancak aynı zamanda hızlı oynayan çok güçlü bir ekip. Bu tür bir rakibe karşı en iyi performansımızı sergilememiz gerekiyordu.

AVRUPA'NIN EN İYİ TAKIMI

Avrupa'nın en iyi takımına karşı büyük bir hırsla mücadele ettik, ama maalesef istediğimiz sonucu alamadık. Böyle maçları kazanmak için her şeyinizi ortaya koymanız gerekiyor. Zaman zaman güzel ataklar yaptık. İspanya, son 25 maçta 20 galibiyet elde etmiş, geçmişteki güçlü milli takımlarını hatırlatan bir potansiyele sahip. Biz her zaman sahaya kazanmak için çıkıyoruz. Defansif anlamda kusursuz bir oyun çıkarmamız gerekiyordu, ama genel olarak her alanda daha iyisini yapmalıydık."

GÜRCİSTAN FARKLI KAZANDI

A Milli Takım'ın 2 rakibi Gürcistan ve Bulgaristan karşı karşıya geldi. Gürcistan, sahasında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti. Gürcülere galibiyeti getiren golleri 30'da Kvaratshelia, 44'te Gagnidze ve 65'te Mikautadze kaydetti.

TUNÇ YALNIZ BIRAKMADI

Türkiye'nin İspanya'yı konuk ettiği karşılaşmayı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da tribünlerden takip etti. Heyacanla maçı takip eden Bakan Tunç'a TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve TFF Yönetim Kurulu Üyeleri eşlik etti.

EREN GOLE YAKLAŞTI

Milli futbolcu Eren Elmalı, sahadaki en dikkat çeken oyunculardan biriydi. 25 yaşındaki oyuncu, takımımızın ender gelişen hücumlarında gole en çok yaklaşan isim oldu. Maçın 8. dakikasında gerçekleşen atağımızda yaptığı vuruş, direği sıyırarak dışarı gitti.

6 YEDİ, 6 KURTARDI

Milli kaleci Uğurcan Çakır, talihsiz bir gece geçirdi. Tecrübeli file bekçisi, kalesinde gördüğü 6 gole engel olamazken, yaptığı 6 kurtarışla mücadele etti. A Milli Takım, en son 4 yıl önce, 7 Eylül 2021 tarihinde Dünya Kupası elemelerinde Hollanda karşısında 6 gol yemişti.

BÜYÜK COSKU

2026 FİFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu 2. maçında A Milli Futbol Takımı, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda İspanya ile karşılaştı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, ayyıldızlı formalarıyla tribünleri doldurarak takımlarına büyük destek verdi. 42 bin futbolsever, maçın başından sonuna kadar coşkuyla milli takımı destekleyerek Konya'yı adeta bayram yerine çevirdi. ŞEHRIN dört bir yanında milli maç heyecanı yaşandı. Zindankale kurulan dev ekranda taraftarlar bir araya gelerek maçı izledi ve taraftarlar maç öncesi keyifli vakit geçirdi. Çeşitli oyunlar ve etkinliklerle renklenen bu alanlar, maç heyecanını ikiye katladı.

HAYRAN KALDI

Milli Takımımıza 2 gol atan İspanya'nın önemli isimlerinden Pedri, "Galatasaray'a karşı oynama fırsatım oldu ve taraftarın ne kadar destekleyici olduğunu biliyorum" dedi.

ESKİ DOSTA ÇİÇEK

Geçtiğimiz aylarda Galatasaray ile yollarını ayıran Alvaro Morata'ya çiçek takdim edildi. Milli takımda yer almanın kendisi için "harika bir deneyim" olduğunu belirten İspanyol forvet, Türkiye maçında yedek bekledi.

SÜRPRİZ KUTLAMA

Abdülkerim Bardakcı, 31. yaş gününü İspanya maçı için Konya'da kampta olduğu takım arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Abdülkerim'e hazırlanan doğum günü pastasını, TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu tecrübeli futbolcuya ikram etti.