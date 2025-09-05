Kerem alev aldı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'ndaki ilk maçında Gürcistan'ın konuğu oldu. Portekiz ekibi Benfica'dan Fenerbahçe'ye kulüp tarihine geçen rekor bonservis bedeliyle transfer olan Kerem Aktürkoğlu, Ay-Yıldızlı ekibimizi sırtlayan isim oldu. İleri uçta görev alan 26 yaşındaki futbolcu, 41. dakikada ayak içiyle topu filelerle buluşturup takımımızın ikinci golünü kaydetti.

YERİNİ BARIŞ ALPER'E BIRAKTI

52. dakikada hazırlanış bakımından şık bir gole imza attık. Arda Güler'in pasıyla ceza sahasına giren Yunus Akgün penaltı noktası üzerindeki Kerem'i gördü. Milli yıldız kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti. 67. dakikada yerini Barış Alper Yılmaz'a bırakan Kerem Aktürkoğlu, Milli Takım'da 14 gol, 3 asistle 2021'den bu yana en fazla gole katkıda bulunan oyuncu oldu.