Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Zorlu deplasmanda hata yapmak istemeyen A Milli Futbol Takımı, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefliyor. Vincenzo Montella'nın hangi isimleri ilk 11'de tercih edeceği merak edilirken, futbolseverler "Gürcistan-Türkiye maçı canlı izle" konusunu araştırmayı sürdürüyor. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 13:09
Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

Gürcistan-Türkiye maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nun açılış karşılaşmasında Türkiye, deplasmanda Gürcistan ile kozlarını paylaşacak. A Millî Futbol Takımı, gruplara güçlü bir başlangıç yaparak avantaj yakalamak istiyor. Ay-yıldızlı ekibin başında sahaya çıkacak olan Vincenzo Montella'nın ilk 11 tercihleri şimdiden merak konusu. Peki, Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte Gürcistan-Türkiye maçı canlı yayın bilgileri hakkında detaylar...

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçı 4 Eylül Perşembe günü saat 19.00'da başlayacak.

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Paichadze Ulusal Stadyumu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçı EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Azarov, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili, Kharaishvili, Mekvabishvili, Lominadze, Kvernadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Çağlar, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Kenan, Barış

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

TEK HEDEF GALİBİYET

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne etkili bir giriş yapmayı hedefleyen Türkiye, zorlu Gürcistan deplasmanında hata yapmak istemiyor. İspanya ile oynanacak ikinci karşılaşma öncesi güçlü rakibini yenerek, turnuvaya etkili bir giriş yapmayı hedefleyen ay-yıldızlılar, Dünya Kupası hayalini gerçekleştirmeyi amaçlıyor.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI'NIN MAÇ GÜNÜ PAYLAŞIMI

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

"İÇİMİZ ÇOK RAHAT MAÇA ÇIKIYORUZ"

Gürcistan maçı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella şu ifadeleri kullandı:

Gürcistan, çok saygı duyduğum bir takım. Son yılda gelişen bir milli takım var. Avrupa Şampiyonası'nda da milletini gururlandıran bir takım tıpkı bizim gibi. Neler yaptıklarını biliyoruz, zorlu bir maç ama biz hazırız! Elimizden geleni yapacağız.
Bizim 4 tane kalecimiz var. Kim oynarsa oynasın, içimiz çok rahat maça çıkıyoruz. Böyle bir şansımız var. Kimin oynayacağını söylemiyoruz tabii ki.

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

TÜRKİYE İLE GÜRCİSTAN ARASINDA 7. RANDEVU

Bizim Çocuklar, Gürcistan ile 7. kez karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, 3'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Rakibimize 15 gol attık, kalemizde ise 6 gol gördük.

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

EURO 2024'TE KAZANDIK

A Milli Futbol Takımı, kozlarını paylaşacağı Gürcistan ile son maçını geçen yıl Almanya'daki Euro 2024'te oynadı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan F Grubu'ndaki açılış karşılaşmasını ay-yıldızı ekibimiz 3-1 kazandı ve turnuvaya zaferle başlangıç yaptık. Milli takımımızın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu filelere gönderdi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze kaydetti.

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

LİDER DİREKT DÜNYA KUPASI'NA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek olan elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Dünya kupası'na son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

A MİLLİ TAKIM ADAY KADROSU

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan maçı aday kadrosu şöyle:

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

Kaleci: Altay Bayındır, Berke Özer, Mert Günok, Uğurcan Çakır

Savunma: Abdülkerim Bardakcı, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

Gürcistan-Türkiye maçı tıkla izle | Gürcistan-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Türkiye maçı nasıl izlenir?

GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu'nda oynanacak Gürcistan-Türkiye maçını İtalya Futbol Federasyonu'ndan Davide Massa yönetecek. Massa'nın yardımcılıklarını Filippo Meli ve Stefano Alassio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Matteo Marcenaro üstlenecek.

Karşılaşmanın VAR hakemliğini Marco Di Bello yapacak. AVAR'da ise Daniele Doveri görev alacak.

