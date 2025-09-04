Dünya Kupası yolculuğu başlıyor! İşte Türkiye'nin Gürcistan maçı 11'i

CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bugün saat 19.00’da Gürcistan’a konuk olacak. Hedefimiz; kazanıp İspanya karşısına moralli çıkmak.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 04 Eylül 2025 Perşembe 06:50
A Milli Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında bugün Gürcistan'a konuk olacak. Boris Paichadze Ulusal Stadı'da oynanacak karşılaşma, 19.00'da başlayacak. Maç, TV8'den naklen yayınlanacak. Bizim Çocuklar, E Grubu'nda Gürcistan'ın yanı sıra İspanya ve Bulgaristan'a karşı Dünya Kupası'na katılma mücadelesi verecek. Grubun diğer maçında bugün 21.45'te Bulgaristan ile İspanya karşılaşacak. Ay-yıldızlılar, gruptaki ikinci maçında ise 7 Eylül Pazar günü Konya'da İspanya'yı konuk edecek.

LİDER DİREKT KUPADA

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenecek ve 48 takımın mücadele edeceği 2026 Dünya Kupası'na, eleme maçları sonucunda Avrupa'dan 16 takım katılım hakkı kazanacak. Kasım ayında sona erecek olan elemelerde, gruplarını lider tamamlayan 12 takım doğrudan FIFA Dünya Kupası'na katılım hakkı elde edecek. Dünya kupası'na son 4 bilet için ise 12 grup ikincisi ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 4 takımın katılımıyla toplam 16 takım mücadele edecek. Play-off maçları 2026'nın mart ayında oynanacak.

EURO 2024'TE 3 GOLLE DEVİRDİK

Bizim Çocuklar, bugün kozlarını paylaşacağı Gürcistan ile son maçını geçen yıl Almanya'daki Euro 2024'te oynadı. BVB Dortmund Stadı'nda oynanan, baştan sona büyük bir çekişmeye sahne olan F Grubu'ndaki açılış karşılaşmasını ay-yıldızı ekibimiz 3-1 kazandı ve turnuvaya zaferle başlangıç yaptık. Milli takımımızın gollerini Mert Müldür, Arda Güler ve Kerem Aktürkoğlu filelere gönderdi. Gürcistan'ın tek golünü ise Mikautadze kaydetti.

7

Bizim Çocuklar, Gürcistan ile bugün 7. kez karşı karşıya gelecek. Milli Takımımız, 3'ü resmi, 3'ü özel olmak üzere geride kalan 6 maçtan 4 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Rakibimize 15 gol attık, kalemizde ise 6 gol gördük.

İŞTE GÜRCİSTAN-TÜRKİYE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Gürcistan: Mamardashvili, Azarov, Kashia, Goglichidze, Lochoshvili, Kharaishvili, Mekvabishvili, Lominadze, Kvernadze, Kvaratskhelia, Mikautadze

Türkiye: Uğurcan, Ferdi, Abdülkerim, Çağlar, Eren, İsmail, Hakan, Kerem, Arda, Kenan, Barış

