CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler A Milli Futbol Takımı Aday kadro açıklandı

Aday kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takıma davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Aday kadro açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takıma davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

MONTELLA: ÇOK MOTİVEYİZ

Vincenzo Montella, "Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok motiveyiz. Kerem ve Barış'ın transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten her kampta 'Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun' derim" dedi.

ARDA BÜYÜK FUTBOLCU

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i övdü. Güler'in La Liga'daki performansını kutlayan De la Fuente, "Büyük bir futbolcu. Türkiye ise çok güçlü ve pozitif anlamda saldırgan" dedi.

F.Bahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak?
Diego Carlos'un iki talibi daha var!
DİĞER
Sinema salonlarında tekelleşmeyi bitiren karar! Rekabet Kurumu son noktayı koydu
CHP'de İmamoğlu ve Yavaş geriliminde renkli kriz! Delege savaşlarında skandallar bitmiyor | Gizli telefonlar kamera kayıtları
Yusuf Akçiçek bombası!
Aslan'ın 1 numarası Belçika'dan!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 Bugünkü maçlar 30 Ağustos Cumartesi 2025 07:45
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:18
G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi G.Saray'dan Donnarumma operasyonu! Formul belirlendi 01:17
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:09
Milliler hazırlık maçında mağlup Milliler hazırlık maçında mağlup 01:08
Valencia evinde hata yapmadı! Valencia evinde hata yapmadı! 00:25
Daha Eski
O isimden flaş teknik direktör açıklaması! O isimden flaş teknik direktör açıklaması! 00:20
Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! Göztepe ile Konyaspor yenişemedi! 00:19
Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! Montella'dan Barış Alper sorusuna yanıt! 00:19
Kerem resmen F.Bahçe'de! Kerem resmen F.Bahçe'de! 00:19
Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! Merve Terim'den Kerem için flaş paylaşım! 00:19
De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! De La Fuente'den Arda'ya övgü dolu sözler! 00:19