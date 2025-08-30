Aday kadro açıklandı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

A Milli Futbol Takımı'nın Gürcistan ve İspanya maçları aday kadrosu açıklandı. Milli takıma davet edilen oyuncular, 1 Eylül Pazartesi günü saat 12.00'den itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak ve ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek.

MONTELLA: ÇOK MOTİVEYİZ

Vincenzo Montella, "Kadro konusunda her seferinde en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Çok motiveyiz. Kerem ve Barış'ın transferleri mental anlamda beni düşündürmedi. Zaten her kampta 'Kulüp takımlarınızda yaşadıklarınızı unutun' derim" dedi.

ARDA BÜYÜK FUTBOLCU

İspanya Milli Takım Teknik Direktörü Luis de la Fuente, Real Madrid'de forma giyen Arda Güler'i övdü. Güler'in La Liga'daki performansını kutlayan De la Fuente, "Büyük bir futbolcu. Türkiye ise çok güçlü ve pozitif anlamda saldırgan" dedi.