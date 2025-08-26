CANLI SKOR ANA SAYFA
A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te oynayacağı FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının öncelikli bilet satışları, son 1 yıl içinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olanlar için başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ağustos 2025 Salı 06:50
Biletler satışa çıktı

A Milli Futbol Takımı'nın FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu'nda 7 Eylül Pazar günü İspanya ile Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te oynayacağı FIFA Dünya Kupası Elemeleri E Grubu maçının öncelikli bilet satışları, son 1 yıl içinde Milli Takım Taraftar Kulübü Kırmızı Üyesi olanlar için başladı. Genel bilet satışları ise bugün saat 16.00'da başlayacak.

