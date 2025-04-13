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Haberler A Milli Futbol Takımı Orkun Kökçü'den Arouca ağlarına jeneriklik gol!

Orkun Kökçü'den Arouca ağlarına jeneriklik gol!

Benfica'da forma giyen milli futbolcularımızdan Orkun Kökçü, Arouca ağlarına attığı gol ile tribünleri ayağa kaldırdı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 21:46 Güncelleme Tarihi: 13 Nisan 2025 Pazar 22:13
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Orkun Kökçü'den Arouca ağlarına jeneriklik gol!

Portekiz Süper Ligi'nin 29. haftasında Benfica, sahasında Arouca'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 60. dakikasında Orkun Kökçü, ceza sahasının dışından kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcumuzun golü tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Mücadelenin 79. dakikasında Vangelis Pavlidis'e kullandığı köşe vuruşundan gol pasını veren Orkun, şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan maçta skor katkısını 2'ye çıkardı.

72. dakikada Güven Yalçın ile skoru 1-1'e getiren Arouca, Benfica'nın 2. golüne 90+5'te Weverson ile yanıt verdi.

Orkun Kökçü'nün inanılmaz performansına rağmen Benfica, 3 puanı alarak zirveye yerleşme şansını kaçırdı ve 69 puan ile lider Sporting'in averajla gerisinde kalarak 2. sıraya yerleşti.

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