Orkun Kökçü'den Arouca ağlarına jeneriklik gol!

Portekiz Süper Ligi'nin 29. haftasında Benfica, sahasında Arouca'yı ağırladı.

İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin 60. dakikasında Orkun Kökçü, ceza sahasının dışından kaydettiği gol ile takımını 1-0 öne geçirdi.

Milli futbolcumuzun golü tribünler tarafından ayakta alkışlandı.

Mücadelenin 79. dakikasında Vangelis Pavlidis'e kullandığı köşe vuruşundan gol pasını veren Orkun, şampiyonluk yolunda kritik önem taşıyan maçta skor katkısını 2'ye çıkardı.

72. dakikada Güven Yalçın ile skoru 1-1'e getiren Arouca, Benfica'nın 2. golüne 90+5'te Weverson ile yanıt verdi.

Orkun Kökçü'nün inanılmaz performansına rağmen Benfica, 3 puanı alarak zirveye yerleşme şansını kaçırdı ve 69 puan ile lider Sporting'in averajla gerisinde kalarak 2. sıraya yerleşti.

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