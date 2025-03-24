Türk destanı

İşte Bizim Çocuklar... A Milli Futbol Takımımız, Vincenzo Montella önderliğinde şov yapmaya devam ediyor... Uluslar Ligi play-off ilk maçında Macaristan'ı RAMS Park'ta 3-1 yenen ay-yıldızlılar, dün rövanş karşılaşmasına Puşkaş Arena'da çıktı. Maçın başından sonuna kadar topun hakimiyetini eline alan 'bizim çocuklar', 90 dakika boyunca Macarlarla 'alay etti' ve sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. İki maçta rakibine 6 gol atan milliler, bu sonuçla tarihinde ilk kez Uluslar A Ligi'ne yükseldi.

2 DAKİKADA FİŞİ ÇEKTİK

İlk maçta alınan skorla milliler, rövanş karşılaşmasına kontrollü başladı. İlk yarım saat golsüz eşitlikle geçilirken, İsmail Yüksek, Macarların yaptığı hata sonrasında topu kaptı, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı ve hakem Zwayer penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Hakan Çalhanoğlu, skoru 1-0'a getirdi. Bu golden iki dakika sonra ise Oğuz Aydın'ın pasında Arda Güler, şık bir dokunuşla farkı ikiye çıkardı. Macarların ataklarını Uğurcan savuşturdu. Maçta son sözü ise Abdülkerim söyledi.

UGURCAN DUVARI!

Uğurcan Çakır, ilk maçta olduğu gibi dünkü Macaristan mücadelesinde de yine muhteşem bir oyun ortaya koydu. RAMS Park'taki mücadelede özellikle ilk yarıda 3 net kurtarışa imza atan tecrübeli kaleci, dün Macaristan'da da kritik hamleler yaptı. Uğurcan, 27'de Gazdag ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda harika bir refleksle net golü önledi ve bu sırada maç 0-0'dı. Milli kaleci, 57'de de Kerkez'in şutunu mükemmel çıkardı.

KÜSTAH MACARLAR

A Milli Takım'ın, Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan ile deplasmanda oynadığı karşılaşma öncesinde seremonide Macarlar küstahlık yaptı. İstiklal Marşı'mızı ıslıklayan Macar tribünlerine taraftarlarımız büyük tepki gösterdi. Puşkaş Arena'da Ay-yıldızlı futbolcularımız sahaya ısınmak için çıktığında da Macar tribünlerinden saygısızca ıslık sesleri yükselmişti.

YÜKSEK UÇTU

İsmail Yüksel, Macaristan karşısında mükemmel bir futbol sergiledi. Millilerimizin zaferinde büyük pay sahibi olan 26 yaşındaki oyuncu İsmail 30'da orta alanda topu kaleye doğru süren Szoboszlai'ye kritik bir müdahale yaparak sarı kart gördü. Tecrübeli futbolcu 36'da Fiola'nın müdahalesiyle yerde kaldı ve Milli Takımımıza penaltı kazandırdı.

SIRA DÜNYA KUPASI'NDA

Uğurcan Çakır, "Çok mutluyuz. Bizim kalitemiz zaten A Ligi. Bu başarı ülkemize armağan olsun. En üst seviyede kendimizi göstermek istiyoruz. İnşallah A Ligi'nde de güzel galibiyetler ülkemize nasip ederiz. Şimdi Dünya Kupası var. O maçlara en iyi şekilde hazırlanıp Dünya Kupası'na gitmek istiyoruz" dedi.

250. GALİBİYET

A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kazanarak tarihindeki 250. galibiyetini elde etti. Ay-yıldızlılar, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel 639 maç oynadı. Bu maçlarda 1'i hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı.

MECBURİ ROTASYON

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İstanbul'daki ilk maça göre; Macaristan'la oynanan dünkü rövanş karşılaşmasında mecburi değişikliklere gitti. İtalyan çalıştırıcı, İstanbul'daki maça göre üç değişiklik yaptı ve sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan, cezalı Orkun Kökçü ile Barış Alper Yılmaz'ın yerine Mert Müldür, İsmail Yüksek ve Arda Güler'e ilk 11'de görev verdi. Kaan'ın sakatlanıp kadrodan çıkarılmasının ardından kadroya çağırılan Rayyan Baniya, ilk kez maç kadrosunda yer aldı. Baniya, 2023 yılında Türkiye'nin Letonya ve Macaristan ile oynadığı maçlar öncesinde de sakatlanan Ozan Kabak'ın yerine aday kadroya davet edilmiş ancak maç kadrolarında yer alamamıştı.

YUSUF AKÇİÇEK İLK KEZ MİLLİ OLDU

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ikinci maçında A Milli Futbol Takımı, Puşkaş Arena'da Macaristan ile karşılaştı. Ay-yıldızlılarda 19 yaşındaki futbolcu Yusuf Akçiçek ilk milli maç heyecanını yaşadı. Müsabakaya yedek başlayan Akçiçek, 82. dakikada Kenan Yıldız'ın yerine oyuna girdi ve kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giydi. A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella karşılaşma sonrası genç stoperden övgüyle bahsetti.

ABDÜLKERİM'DEN İKİNCİ GOL

16 Haziran 2023'teki Letonya maçında ilk defa ay-yıldızlı formayı giyen Abdülkerim Bardakcı, o karşılaşmada ağları sarsmıştı. O dönemden sonra tecrübeli stoper, milli formayla ikinci golünü dün Macaristan deplasmanında kaydetti. Dünkü mücadeleyle birlikte Abdülkerim Bardakcı, A Milli Takım formasını 19'uncu kez giydi.