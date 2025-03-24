Parlayan yıldız

UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme play-off rövanş müsabakasında Macaristan deplasmanında Arda Güler rüzgarı esti. Yıldız isim Budapeşte'deki maçta performansıyla tam not aldı. Başarılı futbolcu hem attığı gol hem de oyunu yönlendirmesiyle ay-yıldızlı ekibimize hayat verdi. İstanbul'da RAMS Park'ta oynanan ilk maçta cezası nedeniyle sahada yer alamayan Arda, rövanşta Vincenzo Montella'nın en önemli kozlarından oldu. Milli takım formasıyla Macaristan'a karşı ikinci maçına çıkan 20 yaşındaki futbolcu, rakibine karşı ilk golünü kaydetti.

REAL MADRİD'DEN TEBRİK

Ay-yıldızlı formayla 19. kez sahaya çıkan milli futbolcu, 4. golünü attı. Arda Güler; gol hasretini de bitirmiş oldu. En son 24 Ekim 2024 tarihinde UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'ta İzlanda'ya karşı deplasmanda ağları havalandıran 2005 doğumlu yıldız, yine bir dış sahada maçında sevinç yaşadı. Arda'nın golü için Real Madrid de mesaj paylaştı. İspanyol devi genç oyuncularının Türkiye için attığı golü kutladı. Öte yandan mücadelenin ilk yarısında Macaristan'ın kaptanı Dominik Szoboszlai ile ufak bir gerginlik yaşayan Arda Güler, 'sus' işaretiyle tepki gösterdi.

PIRIL PIRIL TAKIMIZ

Takımımızın ikinci golünü atan Arda Güler, "Macaristan ilk 15-20 dakika bizi faullerle korkutmaya çalıştı ama bilmiyorlar ki Türkiye forması giyen hiçbir futbolcu bunlardan korkmaz. Bizi sindiremezler. Pırıl pırıl bir takımız. İnşallah böyle devam edeceğiz. Ülkemize erken bir bayram hediyesi yaşattıysak ne mutlu bize" dedi.

OĞUZ'DAN ÜÇÜNCÜ ASİST

Oğuz Aydın performansıyla bir kez daha beğeni topladı. İlk maçta Macaristan önünde iki asist yaparak yıldızlaşan Oğuz, dün akşam da Arda Güler'in golünde pası veren isim oldu. 24 yaşındaki yıldız iki maçta 3 asist yaptı.

TARAFTAR DESTEĞİ

A Milli Futbol Takımımızın, Macaristan ile Budapeşte'de Puskas Arena'da oynadığı maçta taraftarlarımız yalnız bırakmadı. Yaklaşık bin taraftarımız, tribündeki yerlerini aldı. Hem maç öncesinde hem de maç sonrasında ayyıldızlı ekibimize büyük destek vardı. Goller esnasında da büyük bir coşku yaşandı.

BAKAN BAK YALNIZ BIRAKMADI

Gençlık ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Macaristan maçında ay-yıldızlıları yalnız bırakmadı. Puskas Arena'daki maçı tribünden takip eden Bakan Bak, ekibimize destek verdi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da Macaristan Futbol Federasyonu Başkanı Sandor Csanyi ile bir araya geldi.

KAPTAN FiŞi ÇEKTi

A Milli Takımımızın deneyimli kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan deplasmanında performansı ve mücadelesiyle sahanın en iyilerinden olarak tüm alkışları topladı. 37. dakikada penaltıdan attığı golle de skoru 1-0'a getiren Hakan Çalhanoğlu, UEFA Uluslar A Ligi'ne yükselme biletini müjdeledi. Öte yandan 31 yaşındaki futbolcu, ay-yıldızlı forma altında 97. maçında 21. golünü kaydetti.

ALTIN JENERASYON

Hakan Çalhanoğlu, "Altın jenerasyon... Çok yetenekli ve iyi bir takımız. Tüm takıma destek olmaya çalışıyorum. Çok karakterli bir takımız. Bütün takıma teşekkür ediyorum. Mill takım için buradayız" dedi.

ATTİLA SZALAİ FORMA GİYDİ

EV sahibi Macaristan'da eski Fenerbahçeli stoper Attila Szalai, 60. dakikada oyuna girdi. 2021-2023 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giyen Attila Szalai, İstanbul'daki ilk maçta hiç süre almamıştı.

ZWAYER'E TAM NOT

MACARISTAN-TÜRKIYE maçında düdük çalan Alman hakem Felix Zwayer, 90 dakika boyunca başarılı bir yönetim sergiledi. Maç esnasındaki doğru kararlarıyla dikkat çeken Alman hakem Zwayer iyi bir maç yönetti.

SZOBOSZLAİ ÖNE ÇIKTI

Macarıstan'da takım kaptanı Dominik Szoboszlai, takımı adına en iyi isim oldu. Mücadelenin ilk yarısında 32. Dakikada serbest vuruş kazanan Macaristan'da topun başına geçen Szoboszlai, sert bir şut çıkardı, top üst direğe çarptı.

ORUCU SAHADA AÇTILAR

AY-YILDIZLI futbolcularımız, dün akşam oruçlarını Macaristan'da oynanan maçın 10. dakikasında açtı. Alman hakem Felix Zwayer, Budapeşte'deki iftar saatine göre oyunu durdurdu ve futbolcuların oruçlarını açmalarını söyledi.

GURUR VERiCi

A MILLI Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan zaferini değerlendirdi. Başarılı çalıştırıcı, "Gurur duyuyorum futbolcularımızla. Bu ülkenin başında teknik direktörlük yapmaktan ve bu takımın hocası olmaktan gurur duyuyorum. Maçınbaşından sonuna kadar mücadele ettik. 3 senedir burada kaybetmeyen bir Macaristan vardı, onu da bozduk. Ramazan Bayramını erkenden kutlayacağız. İlk geldiğimden beri A Ligi'ne yükselmek bir hedefti. Gerçekten gurur verici" diye konuştu.

Montella, "Milli Takımımız, artık çok daha fazla saygı görüyor. ABD'de özel bir turnuvaya davet edildik" bilgisini paylaştı.