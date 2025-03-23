Macaristan-Türkiye | CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan deplasmanına çıkıyor. Ay-yıldızlıların İstanbul'da 3-1 kazandığı eşleşmenin rövanşını haberimizden izleyebilirsiniz.
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI İLK 11'LERİ
Macaristan: Dibusz, Fiola, Orban, Vecsei, Szoboszlai, Kerkez, Bolla, M. Dardai, Gazdag, Dardai, Varga
Türkiye: Uğurcan, Mert, Samet, Abdülkerim, Eren, İsmail, Hakan, Oğuz, Kenan, Arda, Kerem
MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE, HANGİ KANALDA?
Macaristan-Türkiye maçı 23 Mart Pazar günü saat 20:00'da (TSİ) Puskas Arena'da başladı. Mücadele EXXEN ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
👉MACARİSTAN-TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE
HEDEF A LİGİ
UEFA Uluslar Ligi play-off turunda Macaristan ile oynayan Türkiye, ilk maçı İstanbul'da 3-1 kazanmasını bildi. Rövanşı Budapeşte'de oynayacak kırmızı-beyazlılar, kritik maçta hata yapmadan A Ligi'ne yükselmeyi hedefliyor.
4 İSİM KADRODAN ÇIKARILDI
Türkiye A Milli Takımı, Macaristan maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kaan Ayhan ile birlikte Mert Günok, Yunus Akgün ve Merih Demiral'ın da sakatlıklarından dolayı aday kadrodan çıkarıldıklarını açıkladı.