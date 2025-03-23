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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, Macaristan galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, ay-yıldızlı takımın genç kadrosuna yönelik "altın jenerasyon" sözleri ile dikkat çekerken sıradaki hedefin Dünya Kupası olduğunu belirtti. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:43 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2025 Pazar 22:46
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A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu: Hedefimiz Dünya Kupası

A Milli Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu, deplasmanda alınan 3-0'lık Macaristan galibiyetinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu. Çalhanoğlu, sıradaki hedefin Dünya Kupası olduğunu belirtti. İşte o ifadeler...

"ARTIK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI"

"Bugünkü maçın zor olacağını biliyorduk. Macaristan deplasmanında hep zorluklar yaşadık. Burada ikinci galibiyetimizi aldık Macaristan'a karşı. Güzel ve önemli bir galibiyet oldu bizim için. A Ligi'ni hak ettik. Onun mutluluğunu yaşıyoruz. Takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her 2-3 günde bir oynamak kolay değil. Herkese teşekkür etmek istiyorum. Önemli bir adım attık. Sonuçta bugün buraya kazanmaya gelmiştik. Ülkemizi mutlu etmeye çalıştık. Bunun gururunu yaşıyoruz. Böyle devam etmek istiyoruz. İyi bir yoldayız. Artık hedefimiz Dünya Kupası. Oraya hazırlanacağız."

"BU TAKIM ALTIN JENERASYON"

"Şu an milli takımdaki jenerasyon altın jenerasyon diye düşünüyorum. Hepsi çok yetenekli, iyi oyuncular. Öğrenecek çok şey var tabii ki, ben de bu yoldan geldim. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum. Çok çalışacağız. Kendimize çok güveniyoruz. Uluslar Ligi'nde böyle devam etmek istiyoruz. Ben de onlara her konuda yardımcı olacağım, onlar benim kanatlarım altında. Merih sakat, takımda kaldı, takımı desteklemeye geldi. Orkun cezalı olmasına rağmen buraya geldi. Bize bu lazım. Karakterli oyuncular var, o da bizde var. Bizim her konuda onlar için buradayız ne olursa olsun. Yusuf'un verdiği performans müthiş, böyle devam etmesi gerekiyor. Taha, Deniz... Bunlara sahip çıkmak lazım. Biz de gereken desteği veriyoruz."

"BURADA TAKIM KONUŞULMUYOR"

"Konu ülke olunca işler değişiyor. O yüzden onlara da teşekkür ediyorum takımda kaldıkları için. Ben her şeyi takip ediyorum, görüyorum. Herkes burada olmayı seviyor. Bu çok önemli. Uğurcan'ı da dinledim. Burada takım konuşulmuyor, bayrak konuşuluyor. Bu önemli bir konu. Biz milli takım için buradayız. Buraya gelmeden önce herkes bunun bilincinde. Biz de dışarıya karşı örnek olmaya çalışıyoruz."

"BİZİ SİNİRLENDİRMEYE ÇALIŞTILAR"

"Macaristan bizi ilk 15-20 dakika sinirlendirmeye çalıştı. Biz hiç onların tuzağına düşmedik. Bu çok önemliydi. Zoru başardık. Şimdi A Ligi'ndeyiz, mutluyuz."

"ÜLKEMİZE ARMAĞAN OLSUN"

"Ülkemize bu galibiyet armağan olsun. Onların dualarıyla buraya kadar geldik. Bizi desteklemeye devam etsinler, ay-yıldızlı formayı desteklesinler. Bizler de elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Onları en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız."

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