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Haberler A Milli Futbol Takımı Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella ve İsmail Yüksek UEFA Uluslar Ligi'nde Macaristan'a karşı oynayacağımız rövanş müsabakası öncesi açıklamalarda bulunuyor. Basın toplantısını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 19:21 Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2025 Cumartesi 19:33
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Vincenzo Montella konuşuyor | CANLI

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda rakibi Macaristan'ı eşleşmenin ilk maçında 3-1 mağlup etti.

Ay-yıldızlılar, ev sahibi avantajını değerlendirirken zorlu Macaristan deplasmanından eşleşmenin galibi olarak ayrılarak A Ligi'ne çıkmak üzere kollarını sıvadı.

İSMAİL YÜKSEK: GÖREV VERİLİRSE...

Kariyerimde belki de ilk kez adale sakatlığı yaşadım farklı yerlerden. Üst üste 2 kez oldu. Şu an iyiyim. Allah beterinden korusun. Pazar günü görev verilirse hazırım. Hem milli takımda hem Fenerbahçe'de iyi oyuncularla oynamak motivasyonumu artırıyor. İsimlerden daha önemli olan takımın kazanması.

Takımımızda güzel bir aile ortamı var, Milli Takım'a gelmek hepimiz için hem büyük bir gurur hem de çok keyif verici bir şey. Buradan istediğimiz skorla çıkarak, A Ligi'ne yükselmek istiyoruz.

İŞTE VINCENZO MONTELLA SÖZLERİ:

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