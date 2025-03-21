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Haberler A Milli Futbol Takımı İşte Bizim Çocuklar

İşte Bizim Çocuklar

Milli Takımımız, Uluslar A Ligi yolunda Macaristan karşısında futbol şov yaptı. Uluslar A Ligi'ni hedef koyduğumuz zorlu süreçte, play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir zafere imza attık. Bizim Çocuklar karşılaşmaya hızlı başladı ve 9'da sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve tribünleri büyük bir sevince boğdu. Ancak savunma hatasından yediğimiz golle devreyi 1-1 beraberlikle tamamladık.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2025 Cuma 06:50
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İşte Bizim Çocuklar

Milli Takımımız, Uluslar A Ligi yolunda Macaristan karşısında futbol şov yaptı. Uluslar A Ligi'ni hedef koyduğumuz zorlu süreçte, play-off ilk maçında Macaristan'ı 3-1 mağlup ederek rövanş öncesinde büyük bir zafere imza attık. Bizim Çocuklar karşılaşmaya hızlı başladı ve 9'da sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın pasıyla topla buluşan Orkun Kökçü, ceza yayı içinden yaptığı vuruşla topu kalecinin solundan ağlara gönderdi ve tribünleri büyük bir sevince boğdu. Ancak savunma hatasından yediğimiz golle devreyi 1-1 beraberlikle tamamladık.

KEREM'DEN 1 GOL, 1 ASİST

İkinci yarıya yine iyi başlayan Bizim Çocuklar oldu. Eylül ayında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe derbisinden sonra ilk kez RAMS Park'ın çimlerine ayak basan Kerem Aktürkoğlu, ay-yıldızlıları öne geçirdi. 69'da sağda son çizgiden Oğuz'un yaptığı ortaya Kerem'in ilginç bir şekilde omuzuyla yaptığı vuruş ağlara gitti. Macaristan zaferini perçinleyen isim ise 72'de oyuna girdikten 1 dakika sonra ağları sarsan İrfan Can Kahveci oldu. İrfan Can, Kerem'in şık göğüs pasında UEFA Uluslar A Ligi'nin kapısını ardına kadar açtı.

OĞUZ'DAN RESİTAL

Macaristan zaferinde büyük pay sahiplerinden birisi de Oğuz Aydın oldu. 24 yaşındaki sol açık, 6 Haziran 2024'te İtalya'yla özel maçta milli formayı ilk kez giymişti. Ay-yıldızlı formayla ilk kez resmi bir maça çıkan genç yıldız, mücadeleye sağ kanatta başladı. Aydın, 9'da Orkun Kökçü'ye yaptığı asistle ilk siftahını yaptı. 69'da da sağ kanattan gelişen hücumumuzda son çizgiden yaptığı şık ortayla Kerem'e golü attırdı ve milli takımımız Macarlar karşısında öne geçti. Maça damga vuran Oğuz Aydın, 71'de tüm tribünlerin alkışları eşliğinde yerini İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.

BU JENERASYON BAŞARDI

Yaptığı iki asistle zafere damga vuran Oğuz Aydın, "Mutluyuz. 2007'den beri Macaristan'ı yenememiştik. Bu jenerasyon bunu başardı. İki asistim için mutluyum" dedi.

UĞURCAN VERDİ

Bu sezon Süper Lig'de en fazla kurtarış yapan kaleci konumuna gelen Trabzonsporlu Uğurcan, toplamda 98 kurtarışa ulaşarak zirveye yerleşti. 28 yaşındaki tecrübeli kalecimiz, Macaristan karşısında da yaptığı kurtarışlarla takımımıza rövanş öncesinde hayat verdi. İlk yarıda 2 net kurtarış yapan Çakır, ikinci yarıda da bir pozisyonda yine Macarlara geçit vermedi ve 3-1'lik zaferde büyük bir pay sahibi oldu.

DESTEK ARDA'DAN

Yaklaşık 2.5 yıl aradan sonra Milli Takım'a çağırılan Emre Mor, çok mutlu olduğunu söyledi. Mor, "Umarım sadece bu iki maçta değil, ileride de fazlasıyla desteğim olur. Eyüp'te Arda Hoca'nın desteği inanılmaz" dedi.

BAKAN BAK TRİBÜNDE

A Milli Takım'ın Macaristan ile İstanbul'da oynadığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi. Bakan Bak, mücadeleyi, TFFBaşkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, ile birlikte takip etti.

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