Türkiye-Macaristan maçı CANLI İZLE (UEFA Uluslar Ligi)

UEFA Uluslar Ligi'nde play-off heyecanı başlıyor. Son maçtaki Play-Off'a kalan A Milli Takımı'mız, ilk maçında Macaristan'ı konuk ediyor. A Grubu'na yükselmek için iki maç sonunda rakibini geçmek zorunda olan Milliler, bu mücadelelerden avantajlı skorlar elde etmek istiyor.

Türkiye-Macaristan maçını haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI İLK 11'LERİ:

TÜRKİYE: Uğurcan, Samet, Eren, Abdülkerim, Kaan, Oğuz, Orkun, Hakan, Kerem, Kenan, Barış Alper

MACARİSTAN: Dibusz, Fiola, Orban, Dardai, Bolla, Schafer, Nikitscher, Kerkez, Szoboszlai, Nagy, Varga

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TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi play-off turunda oynanan Türkiye-Macaristan maçı 20 Mart Perşembe günü saat 20.00'de başladı.

TÜRKİYE-MACARİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta oynanan Türkiye-Macaristan maçı TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

Türkiye - Macaristan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

MONTELLA'NIN 20. SINAVI

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Macaristan mücadelesiyle birlikte takımın başında 20 maçı geride bırakacak. Ay-yıldızlı ekip yönetiminde toplamda 19 karşılaşmada görev yapan İtalyan teknik adam; 9 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 4 beraberlik aldı.

Ay-yıldızlı ekip, Macaristan karşılaşmasıyla 910 gün sonra İstanbul'da maç yapıyor. A Milli Futbol Takımı, son olarak İstanbul'da 22 Eylül 2022 tarihinde Uluslar Ligi'nde Lüksemburg'a karşı oynamıştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşma ise 3-3 berabere sona ermişti.

4 FUTBOLCU SINIRDA

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı öncesi 4 oyuncu sarı kart sınırında yer alıyor. Ay-yıldızlılarda; İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü Macaristan mücadelesinde sarı kart görmeleri durumunda rövanşta forma giyemeyecek.

Ay-yıldızlılarda; Yusuf Akçiçek, Taha Şahin ve Demir Ege Tıknaz, ilk kez A Milli Takım'a davet edildi. Öte yandan ay-yıldızlı ekipte Emre Mor da 2,5 yıl aranın ardından tekrar milli takımda yer aldı.

SLOVAK HAKEM DÜDÜK ÇALIYOR

Karşılaşmayı Slovakya Futbol Federasyonu'ndan Ivan Kruzliak yönetiyor. Ivan Kruzliak'ın yardımcılıklarını ise Branislav Hancko ile Jan Pozor üstleniyor.

MACARİSTAN-TÜRKİYE RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Macaristan'da oynanacak Macaristan-Türkiye rövanş maçı 23 Mart Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.