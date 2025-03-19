Tarih yazacağız

Basın toplantısında yer alan A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türk markasıyla yapılan anlaşma dolayısıyla gururlu olduğunu dile getirdi. TOGG'un tümüyle Türkiye markası olduğunun altını çizen İtalyan çalıştırıcı, "Bu bana çok büyük gurur veriyor. 18 Mart, Türkiye'nin bağımsızlığı yolunda çok önemli bir gün. Biz, tam olarak ülkeyi yansıtan bir takımız. TOGG, Türk bir marka olduğu için ülkeyle tam olarak bütünleşmiş durumdayız. Birlikte önemli tarih sayfaları yazacağımızı ümit ediyorum. Uluslar Ligi'nde Macaristan ile karşılaşacağız. Perşembe günü tek bayrak altında mücadele edeceğiz" diye konuştu.