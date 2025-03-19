Hazırlıklar sürüyor

A Milli Takım yarın Macaristan ile oynanacak karşılaşmanın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Riva'da gerçekleştirilen çalışmada Ay- Yıldızlılar pas ve top kapma çalışmasının ardından gerçekleşen çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

TÜRKİYE ÇOK GÜÇLÜ

Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi, Türkiye'nin çok güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi. Rossi, "Türkiye'nin kadrosu büyük bir tehdit oluşturuyor. Kerem ve Orkun gibi değerli oyunculara sahipsiniz. Roma'da harika form yakalayan Zeki gibi güçlü biri var. Hakan, Inter'in en azimli oyunculardan biri. Arda Güler, hâlâ çok genç ve yetenekli" dedi.

KRUZLIAK YÖNETECEK

A Milli Takımımızın Macaristan ile oynayacağı UEFA Uluslar Ligi Play-Off Turu ilk maçının hakemleri belli oldu. Yarın 20.00'de başlayacak karşılaşmada Slovakya Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Kruzliak, 18 Kasım 2020'de Macaristan'ın 2-0 kazandığı UEFA Uluslar Ligi maçında da düdük çalmıştı.