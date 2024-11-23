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Haberler A Milli Futbol Takımı A Milli Erkek Basketbol'un Macaristan hazırlıkları başladı

A Milli Erkek Basketbol'un Macaristan hazırlıkları başladı

A Milli Erkek Basketbol'nın 2025 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri B Grubu dördüncü maçında oynayacağı Macaristan karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2024 Pazar 00:55
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A Milli Erkek Basketbol'un Macaristan hazırlıkları başladı

Türkiye Basketbol Federasyonundan (TBF) yapılan açıklamaya göre Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki çalışma, başantrenör Ergin Ataman yönetiminde gerçekleştirildi. İdmana milli oyuncular Onuralp Bitim ve Ömer Faruk Yurtseven de katıldı.

Antrenmanı TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu da izledi.

A Milli Erkek Takımı, yarın İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Macaristan'ın Szombathely şehrine gidecek. Mücadele 25 Kasım Pazartesi günü Savaria Arena'da oynanacak.

Türkiye, Macaristan ile İstanbul'da oynadığı karşılaşmayı 92-66 kazanmıştı.

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