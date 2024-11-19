Vincenzo Montella'dan zemin açıklaması! "Geçmişte de..."

A Milli Futbol Takım'ımız, UEFA Uluslar Ligi'ndeki son maçında Karadağ'a konuk olacak. Karşılaşma öncesi Ay-Yıldızlılarda teknik direktör Vincenzo Montella önemli açıklamalarda bulundu.

İŞTE MONTELLA'NIN AÇIKLAMALARI

"Çok zorlu bir maç olduğunu, çok zorlu bir rakip olduğunu biliyoruz, puanlara bakmadan söylüyorum bunu. Son dakikaya kadar mücadele ediyorlar. Saha zeminini biliyorsunuz ama bunlar bizim için önemli değil. Geçmişte de bunların bizi çok etkilemediğini gördük. Kendi futbolumuzu ortaya koymak için elimizden geleni yapacağız. Son maça göre kale önünde daha net olmamız gerekiyor."

"Bu aile ortamını görünce gururlanıyorum. Son maçta da bunu gösterdik. Bu dostluğu sürdürmek bizim elimizde. Buraya herkes mutlu ve istekli geliyor. Bu bir hoca olarak beni gururlandırıyor. Bu çok önemli. Bunu devam ettirmek ve hedefimize birlikte yürümek istiyoruz."