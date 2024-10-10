O manşetin yer alması normal!

EURO 2004 Elemeleri play-off'ta Türkiye'nin nispeten zayıf rakip olan Letonya ile eşleşmesi büyük sevinç yaratmıştı. 1-0 ve 2-2'lik sonuçlarla EURO 2004 biletini alan Letonya'da Maris Verpakovskis 2 golle eşleşmeye damga vurmuştu. Şu anda Galatasaray'ın 2-2 berabere kaldığı RFS'nin CEO'su, Letonya futbolunun efsanesi Maris Verpakovskis, Fotomaç Gazetesi'ne konuştu, birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

HALEN GÜNDEMDE

"Letonya'da bu maç hala konuşuluyor. Pek çok insan, Türkiye'ye karşı play-off'larda tur bu iki maçı bir kez daha hatırladı. O yıl sadece 16 takımın katıldığı Avrupa Şampiyonası'na gitmek Letonya tarihinin hala en büyük başarısı. Geçtiğimiz yıl basketbol milli takımımız Dünya Şampiyonası'nda beşinci sırayı aldı, buz hokeyi takımı da Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı. Ama bu başarı onlara çok yakındı."

EN ZAYIF EKİPTİK

"Gazetede 'Çek bir Letonya' manşetinin yer alması normal. Bu başlıktan haberim yok ama biz o anda en zayıf takımdık. Yani herkesin Letonya'yı beklemesi çok normal. Tabii ki rakibimizin bizi hafife almasını bekliyorduk. Türkiye Milli Takımının başına da bu geldi. İlk maçtan sonra bile oyuncuların yüzlerini, röportajlarını gördüm. Herkes Türkiye'de bizi 2-3 farkla yeneceklerinden emindi."

EN İYİ YILIMIZ

"Futbol kariyerimin başarılı olduğunu düşünüyorum. Milli Takımın tarihteki en fazla golünü attım, bunun büyük bir başarı olduğunu düşünüyorum. Avrupa'da iyi kulüplerde oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde oynadım. R.Madrid'e gol attım. 2014'te Liepaja'da başkanlık yaptım. 2018'den beri RFS'deyim. Üst üste iki şampiyonluğa çok yakınız. Önemli transferler yapmaya çalışıyoruz. Şu ana kadarki en iyi yılımız."

HERKES MUTLU

"RFS'nin harika bir iş çıkardığını düşünüyorum. Bu maçtan önce Galatasaray; medyadan ve taraftarlardan çok büyük ilgi görüyordu. Stadı gördünüz, biletler tükenmişti. Galatasaray gibi büyük takımlara karşı aldığımız sonuçlardan herkes mutlu. Futbola olan ilgi için çok önemliydi. Çünkü Letonya'da basketbol ve hokeyle futbol rekabet halinde.

TARİHİ BİR BAŞARI

"G.Saray beraberliğinin ne anlama geldiğine biraz değinmiştim. Avrupa Ligi'nde olmamız bizim için çok büyük bir başarı. Bu tarihi bir başarıdır, böyle güçlü takımlara karşı oynamamız harika. Hedefimiz Avrupa Ligi'nde tarihin ilk galibiyetini almak. Daha önce Konferans Ligi'nde 3 puan alamadık. Sadece RFS'nin değil Letonya'nın böyle bir başarısı yok! 15 yıl önce Ventspils, 3 beraberlik almıştı."