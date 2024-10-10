Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ
Premier Lig'in mevcut lideri Liverpool, A Milli Futbol takımımızda forma giyen ve kariyerini Avrupa'da devam ettiren futbolcu için yakın takipte. Devre arasında teklif sunmaya hazırlandıkları yıldız oyuncuyu Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un özellikle istediği ve yönetime bu talebini iletmesi sonucu lejyonerimizi takip etmesi için maçlarına gözlemciler gönderildiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri
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Portekiz'in köklü spor gazetesi Record'un haberine göre Liverpool, devre arasında Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak istiyor.
Haberde ayrıca Benfica ile Atletico Madrid arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Liverpool gözlemcilerinin de orada olduğu belirtildi.
Arne Slot'un daha öncesinde Kökçü ile yolları Feyenoord'da kesişmişti. 23 yaşındaki milli futbolcumuz ile çalışan Slot, oyuncunun oyun tarzına büyük hayranlık duyuyordu.
Geçtiğimiz yıl Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Kökçü, Portekiz ekibinde 28 milyon Euro piyasa değerine ulaşmayı başardı.
Daha önce Arne Slot yönetiminde 96 maçta 21 gol ve 14 asistlik katkı sunan Kökçü, bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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