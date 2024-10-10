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Haberler A Milli Futbol Takımı

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Premier Lig'in mevcut lideri Liverpool, A Milli Futbol takımımızda forma giyen ve kariyerini Avrupa'da devam ettiren futbolcu için yakın takipte. Devre arasında teklif sunmaya hazırlandıkları yıldız oyuncuyu Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'un özellikle istediği ve yönetime bu talebini iletmesi sonucu lejyonerimizi takip etmesi için maçlarına gözlemciler gönderildiği belirtildi. İşte detaylar... | Son dakika transfer haberleri

A Milli Futbol Takımı Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ekim 2024 Perşembe 19:03
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Liverpool, Premier Lig'de liderliğini sürdürürken teknik direktör Arne Slot'un Türk milli futbolcuyu devre arası istediği ortaya çıktı.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü, namıdiğer 'Türk büyücüler', Benfica'da gösterdikleri performans ile sadece Portekiz'de değil Avrupa genelinde ses getirmişlerdi.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Kökçü'nün performansındaki iyileşme ise dikkat çekmiş ve oyuncu, "Benfica'da futboldan keyif almaya başlıyorum." açıklamasında bulunmuştu.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Portekiz'in köklü spor gazetesi Record'un haberine göre Liverpool, devre arasında Orkun Kökçü'yü renklerine bağlamak istiyor.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Haberde ayrıca Benfica ile Atletico Madrid arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Liverpool gözlemcilerinin de orada olduğu belirtildi.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Arne Slot'un daha öncesinde Kökçü ile yolları Feyenoord'da kesişmişti. 23 yaşındaki milli futbolcumuz ile çalışan Slot, oyuncunun oyun tarzına büyük hayranlık duyuyordu.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Geçtiğimiz yıl Feyenoord'dan Benfica'ya 25 milyon Euro karşılığında transfer olan Kökçü, Portekiz ekibinde 28 milyon Euro piyasa değerine ulaşmayı başardı.

Milli futbolcuya Liverpool'dan kanca! Eski hocası istiyor | TRANSFER HABERLERİ

Daha önce Arne Slot yönetiminde 96 maçta 21 gol ve 14 asistlik katkı sunan Kökçü, bu sezon çıktığı 9 maçta 4 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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